Vitrasa anuncia premios para los mejores disfraces vinculados al autobús urbano
Convoca un concurso de la mano del Concello de Vigo para distinguir la originalidad durante el próximo Entroido
R.V.
Vigo
La actual concesionaria del transporte de Vigo, Vitrasa, pone en marcha con la colaboración del Concello un año más un concurso de disfraces vinculado al autobús urbano, que busca premiar la creatividad y la originalidad eligiendo los cinco mejores disfraces para otorgarles como premio dos cámaras fotográficas, una botella reutilizable, un altavoz y otros regalos corporativos.
El certamen se desarrollará entre el 13 y el 17 de febrero y las bases establecen que se debe seguir en Instagram a Vitrasa, darle a «me gusta» a la publicación del sorteo y subir una foto con un disfraz con un autobús de fondo o entrando en uno.
