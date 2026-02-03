Vigo recupera el vuelo a Palma de Mallorca gracias al Imserso
La frecuencia será de un día a la semana, cada martes, gracias al servicio del Instituto de Mayores para desplazar a sus viajeros desde Galicia a la isla balear
R. V.
El aeropuerto de Vigo ha reanudado este martes los vuelos de la aerolínea Air Nostrum con Palma de Mallorca hasta el próximo 17 de marzo que ya había operado en el periodo navideño y cuyas frecuencias habían concluido el pasado 6 de enero.
El aeródromo vigués de Peinador ha recibido este 3 de febrero el primero de los vuelos de Air Nostrum que ofrece esa conexión aérea regular durante seis semanas con solo una frecuencia semanal: los martes.
La línea aérea ha retomado el servicio en virtud del contrato acordado con el Imserso para el desplazamiento de los mayores gallegos desde Galcia a la isla balear.
La firma Aena, gestora de varias instalaciones aeroportuarias en España, señala en un comunicado que esa ruta, «reafirma la apuesta del aeropuerto y el territorio por recuperar conexiones y destinos atractivos para los vigueses».
