Vía libre para la modernización de la lonja de O Berbés, que abrirá más el Puerto a la ciudad

Los técnicos de la Autoridad Portuaria viven días frenéticos para cerrar diferentes procedimientos de contratación abiertos para mejorar la actividad en las terminales. A los avances en el proyecto del nuevo silo en Bouzas se une también la adjudicación de hasta cuatro obras por importe de seis millones de euros que permitirán modernizar otro de los puntales del Puerto como es la lonja de O Berbés, en un momento además en el que es necesario blindar su actividad para retener un liderazgo en descarga de pescado cada vez más amenazado.

Una de las actuaciones más llamativas que se acometerán durante 2026 será la urbanización de la explanada anexa a la lonja, terrenos ganados en el último relleno realizado. Con un presupuesto de 1,6 millones, la empresa Civis Global prolongará el actual paseo peatonal y ciclista hasta casi rozar la ría e instalará jardineras y vegetación para separar esa zona de la de uso propio del mercado, donde habrá marquesinas con una cubierta vegetal, plazas de aparcamiento y una zona para preparar el pescado, minimizando así las inclemencias del tiempo.

Las otras tres actuaciones desbloqueadas tienen que ver con el edificio y su actividad. Así, se destinarán 2,2 millones a obras para adaptar el mercado a la normativa vigente en materia de protección de incendios, proyecto adjudicado a la Constructora San José; 1,7 millones a la mejora de los muelles de carga, obra que correrará a cargo de Proyecon y casi 600.000 euros a la optimización del sistema de refrigeración, actuación que se encargará a la empresa Demain Obras y Servicios.