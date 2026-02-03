Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos tremendas trombas de agua y granizo atronan la madrugada en Vigo

La tormenta descargó en dos virulentos episodios registrados en torno a las 2.40 y las 4.10 horas

Una docena de rayos cayeron en la ciudad

Granizada en la Gran Vía de Vigo registrada esta madrugada.

Granizada en la Gran Vía de Vigo registrada esta madrugada. / Rafa López

Patricia Pedrido Davila

Madrugada de estruendo y granizo en Vigo, donde la tormenta descargó de forma virulenta en dos episodios registrados en torno a las 2.40 y las 4.10 horas. Además, las intensas precipitaciones estuvieron acompañadas de aparato eléctrico: solo en la ciudad cayeron una docena de rayos.

En la franja de 10 minutos que comienza a las 2.40 horas, la estación meteorológica ubicada en el centro de Vigo registró una acumulación de 5,7 l/m2, cifra que equivale a 34,2 l/m2 en una hora. Aunque se trata de una descarga bastante notable, no supone ninguna anomalía para esta época del año, apuntan desde Meteogalicia. El otro aguacero ocurrió sobre las 4.10 horas, con 4,7 l/m2, que supondrían 28,2 l/m2 en una hora.

Estos dos puntos álgidos de la tormenta se enmarcan en dos episodios de fuertes lluvias, con granizada, que se extendieron aproximadamente durante media hora, entre las 2.20 y 2.50 horas y las 4.10 y 4.30 horas.

En total, desde las 23 horas de ayer y las 8 horas de este martes, en la estación de Meteogalicia del centro de Vigo se contabilizaron hasta 66,5 l/m2.

En el estruendo de las granizadas retumbó también el de los truenos: hasta 12 rayos cayeron en la ciudad esta madrugada, casi todos entre las 2.30 y las 2.40 horas.

