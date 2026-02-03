Sumar lleva al Congreso la exclusión del tramo de la AP-9 en Teis del plan antirruido

La exclusión del tramo urbano de la AP-9 a su paso por el barrio de Teis del Plan de Acción contra el Ruido 2025–2029 llegará al Congreso de la mano de Sumar, que registró una pregunta dirigida al Ministerio de Transportes para solicitar explicaciones al respecto. Firman la iniciativa la portavoz del Grupo Plurinacional Sumar, Verónica Martínez Barbero, y el diputado Manuel Lago, tras una reunión con el vecindario.

Durante el encuentro, según informa Sumar, las vecinas y vecinos trasladaron su preocupación por la exposición continuada al ruido de la autopista, una situación denunciada desde hace años por la Asociación Veciñal de Teis debido a las consecuencias directas sobre la salud, el descanso y la calidad de vida de la población.

Sumar subraya que «resulta especialmente grave que este tramo urbano quede fóra das actuacións previstas polo Ministerio a pesar das reiteradas demandas veciñais e da ausencia de medidas correctoras efectivas».

Promesas incumplidas

«Nos últimos anos, anunciáronse actuacións como a instalación de pantallas acústicas, pavimentos fonoabsorbentes ou a humanización do trazado da AP‑9, tanto por parte do Ministerio como do Concello de Vigo e do seu alcalde, Abel Caballero, sen que estas promesas se materializasen, deixando á veciñanza sen solucións concretas», lamenta la formación.

Sumar solicita al Ministerio «que explique os criterios empregados para definir as zonas prioritarias do plan, os motivos polos que Teis foi excluído e que medidas concretas ten previsto poñer en marcha para reducir o impacto acústico sobre a veciñanza, así como un calendario de execución e mecanismos de seguimento que garantan a protección da saúde e do descanso das persoas residentes».