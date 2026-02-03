El San Blas más lluvioso se despide con sol

El tiempo dio una tregua para poder celebrar el día grande de San Blas. No fue un detalle menor, en un comienzo de año marcado por las precipitaciones, el cielo respetó a Bembrive en su jornada más esperada. Desde primera hora de la mañana, las calles comenzaron a llenarse de gente. Vecinos, vigueses de otros barrios y visitantes llegados de otros puntos de la provincia aprovecharon para asistir a los actos centrales y disfrutar de los furanchos. Más allá de lo religioso, San Blas se ha consolidado en la parroquia como una muestra de identidad y cultura popular. Después de la misa solemne, que oficializó el obispo Antonio Valín, la imagen pudo recorrer las calles acompañada por música tradicional y una comitiva numerosa. Muchos fieles pasaron sus paños y estampitas por el santo para pedir protección al patrón del dolor de garganta y de los otorrinos.

Entre cánticos, bailes y gaitas, se escuchaban las protestas de los vecinos de Bembrive que , por segundo año consecutivo, salieron a la calle para manifestarse contra el túnel de la autovía A-52 entre Vigo y O Porriño. «O pobo non se vende» o «a unión fai a forza», son algunos de los mensajes que se veían en las pancartas. Aprovecharon la presencia del alcalde, Abel Caballero, para seguir la reivindicación.

Tras los actos oficiales, Bembrive cambió de escenario. Poco a poco, la gente se fue concentrando en los 21 furanchos que abrían en esta edición. Allí, la fiesta encontró su forma más tradicional, con cuncas de vino que no dejaron de circular, comida popular y buen ambiente. La última actuación fue a las 19.00 horas a cargo de Os Festicultores, tras la suspensión del concierto previsto para la semana anterior, que se canceló por la lluvia. Con esta última cita Bembrive puso fin a 3 semanas de celebración, que se cierran con una alta participación y consolidando San Blas, un año más, como la romería invernal por excelencia de Vigo.