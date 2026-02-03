Se refugia en Vigo el 'crucero de los temporales' con casi 1.400 personas a bordo
El Spirit of Discovery, que este lunes se encontraba cubriendo la ruta entre Funchal y Lisboa, necesitó cobijo en la ciudad debido a la borrasca Leonardo
La borrasca Ingrid le obligó también a pasar cuatro días parado en Santander
La enésima borrasca que desde ayer azota la Península Ibérica, esta vez bautizada Leonardo, ha obligado al crucero británico Spirit of Discovery, que este lunes se encontraba cubriendo la ruta entre Funchal y Lisboa, a cancelar su atraque en éste último puerto y buscar refugio en el de Vigo, a donde arribó a primeras horas de la tarde de este martes con 869 pasajeros y 509 tripulantes a bordo, según informó la agencia Pérez y Cía.
Lo cierto es que a este barco lo persigue la mala suerte, ya que, desde que zarpó el pasado 19 de enero de Portsmouth para un recorrido de 18 noches a Canarias y Cabo Verde, ha tenido que modificar varias veces sus puertos de escala, cancelando dos en Cabo Verde y la de Lisboa, y añadiendo otros como Santander, donde estuvo refugiado cuatro días para sortear la borrasca Ingrid, y Vigo, donde aguardará a que pase de largo Leonardo.
Tas pernoctar en Vigo el Spirit of Discovery tiene previsto reanudar su incierto recorrido a primeras horas de la tarde de este miércoles con rumbo a Inglaterra, donde su pasaje pondrá fin a su azarosa aventura.
