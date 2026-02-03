Rechazo unánime en Vigo al feminicidio de Mos
Príncipe acogió una concentración en repulsa del crimen machista del domingo
Vigo
La Asociación Rede de Mulleres Veciñais Contra os Malos Tratos de Vigo convocó este martes una concentración frente al Marco en repulsa del crimen machista que Santiago F. Q. perpetró el domingo pasado en Mos: asesinó a su expareja, María Belén Fernández, y, horas después, se suicidó.
La Xunta, el Parlamento gallego, la Delegación del Gobierno, las siete ciudades gallegas y otros municipios realizaron concentraciones y minutos de silencio para mostrar su rechazo.
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas de todos los días del año en 53 idiomas. También existe el correo 016-online@igualdad.gob.es y el 600 000 016 para WhatsApp.
- El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
- La RFEF niega poder incluir a Vigo entre las sedes mundialistas: 'Es un procedimiento cerrado
- La inteligencia artificial obliga a los profesores a volver a las aulas
- ¿Qué es el virus respiratorio sincitial que está relevando a la gripe en los ingresos?
- Abel Caballero, sobre la vivienda: «La solución inmediata para bajar los precios de la vivienda es poner en el mercado los pisos vacíos: hay 12.000»