Rechazo unánime en Vigo al feminicidio de Mos

La Asociación Rede de Mulleres Veciñais Contra os Malos Tratos de Vigo convocó este martes una concentración frente al Marco en repulsa del crimen machista que Santiago F. Q. perpetró el domingo pasado en Mos: asesinó a su expareja, María Belén Fernández, y, horas después, se suicidó.

La Xunta, el Parlamento gallego, la Delegación del Gobierno, las siete ciudades gallegas y otros municipios realizaron concentraciones y minutos de silencio para mostrar su rechazo.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas de todos los días del año en 53 idiomas. También existe el correo 016-online@igualdad.gob.es y el 600 000 016 para WhatsApp.