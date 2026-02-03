El programa vigués Coidadores de Barrio se consolida: más de 400 personas atendidas, la mayoría de avanzada edad

Más de 400 personas atendidas y cerca de 16.000 servicios realizados. Son las principales cifras del balance de 2025 del programa municipal del Concello de Vigo de los Coidadores de Barrio, un servicio cada vez más consolidado y con mayor demanda entre los vecinos, especialmente aquellos de mayor edad. Según detalló el alcalde vigués, Abel Caballero, los efectivos desplegados por la ciudad atendieron a 38 personas más que en el año anterior.

«Lo que pretendemos es resolver las dificultades de la gente, acompañarles para que socialicen», destacó el regidor, ofreciendo también la otra cara del programa, que facilita la inserción laboral a los cuidadores, ya que 13 personas consiguieron encontrar un empleo. Entre los usuarios, el 80% son mujeres y más de la mitad tienen entre 76 y 90 años. La principal ayuda que reciben es a la hora de realizar compras en farmacias o tiendas de alimentación, dar paseos o realizar recados y ser acompañados a consultas médicas o actividades de ocio.

Noticias relacionadas

Por otro lado, Caballero dio cuenta del dispositivo de frío activado por el Concello el 26 de enero para atender a los sintecho, siendo atendidas 98 personas, de las que 22 fueron derivadas a albergues. Se abonaron 222 pernoctaciones en hostales y se habilitaron camas de urgencia en el albergue municipal. Además, personal municipal ofrece en la calle bebidas calientes, mantas y atención.