Los hoteles de Vigo muestran capacidad de resistencia tras el apagado de las luces
El nivel de ocupación se situó en el 50%, según los datos trasladados desde el Concello
Los hoteles de Vigo mostraron una buena capacidad de resistencia tras el apagado de las luces de Navidad, un acto que da paso a la temporada baja del sector, pero en la que los establecimientos de la ciudad exhiben cada vez un mayor poder de atracción hacia los visitantes. Según los datos trasladados por el alcalde, Abel Caballero, la ocupación media en enero alcanzó el 50%, un 6% más que los datos registrados en el mismo mes de 2025. «Es un nivel altísimo porque ya es temporada baja», apuntó el regidor.
De los turistas alojados, casi la mitad procedían de otro punto de España, de los cuales el 19% eran de Galicia. Mientras, entre los visitantes internacionales destacan los que llegan desde Portugal (un 44% de los foráneos), pero también franceses, italianos, alemanos, norteamericanos o británicos. «Vigo es ya para siempre una potencia turística», concluyó Caballero.
