Herida una mujer y su perro en Vigo tras desplomarse un enorme talud sobre el paseo de Bouzas

La señora, de unos 70 años, cayó a la zona del mar cuando la tierra se derrumbó mientras paseaba con su mascota

Se desconoce por el momento si hay alguna otra víctima

La Policía Local ha tenio que cortar el paso tras el riesgo de nuevos derrumbes.

La Policía Local ha tenio que cortar el paso tras el riesgo de nuevos derrumbes. / Cedida

Alberto Blanco

Alberto Blanco

Vigo

Un enorme talud de tierra de unos ocho metros de altura ubicado junto a uno de los extremos del paseo de Bouzas, ya en la zona de Alcabre, se ha venido abajo hiriendo al menos a una mujer que pasaba en ese momento con su perro, que también resultó herido, y ambos acabaron cayendo a la zona del mar, repleta de rocas debido a la marea baja. Se desconoce por el momento si bajo el talud puede haber alguna víctima.

Según ha podido saber este periódico por fuentes policiales, el suceso ocurrió sobre las diez y media de la mañana cuando, por motivos que se desconocen, el enorme talud de tierra de una finca privada sederrumbó y la víctima acabó cayendo en la zona rocosa del mar, aunque se desconoce si fue empujada por la tierra caída o si llegó a lanzarse para evitarla. La señora, nacida en el año 1953, vecina de la zona y que estaba paseando a su perro, fue ya traslada al hospital, aunque se desconoce por el momento la gravedad de las lesiones.

Zona del paseo en la que se vino abajo el talud de tierra.

Zona del paseo en la que se vino abajo el talud de tierra. / Cedida

La Policía Local ha acordonado la zona para impedir que los transeúntes circulen. Todo ha ocurrido en el extremo del paseo de Bouzas más próximo a Alcabre, junto al parque infantil ubicado bajo las torres de la urbanización Sotavento. Además, se está esperando ya la llegada de una pala para poder retirar toda la tierra caída y poder verificar también que no haya ninguna otra víctima.

Todo apunta a que las intensas lluvias de los últimos días, ya particularmente de la pasada madrugada en Vigo, donde se registraron intensas granizadas, podrían estar detrás de la caída de este talud.

[EN AMPLIACIÓN]

