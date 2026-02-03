Herida una mujer y su perro en Vigo tras desplomarse un enorme talud sobre el paseo de Bouzas

Un enorme talud de tierra de unos ocho metros de altura ubicado junto a uno de los extremos del paseo de Bouzas, ya en la zona de Alcabre, se ha venido abajo hiriendo al menos a una mujer que pasaba en ese momento con su perro, que también resultó herido, y ambos acabaron cayendo a la zona del mar, repleta de rocas debido a la marea baja. Se desconoce por el momento si bajo el talud puede haber alguna víctima.

Según ha podido saber este periódico por fuentes policiales, el suceso ocurrió sobre las diez y media de la mañana cuando, por motivos que se desconocen, el enorme talud de tierra de una finca privada sederrumbó y la víctima acabó cayendo en la zona rocosa del mar, aunque se desconoce si fue empujada por la tierra caída o si llegó a lanzarse para evitarla. La señora, nacida en el año 1953, vecina de la zona y que estaba paseando a su perro, fue ya traslada al hospital, aunque se desconoce por el momento la gravedad de las lesiones.

Zona del paseo en la que se vino abajo el talud de tierra. / Cedida

La Policía Local ha acordonado la zona para impedir que los transeúntes circulen. Todo ha ocurrido en el extremo del paseo de Bouzas más próximo a Alcabre, junto al parque infantil ubicado bajo las torres de la urbanización Sotavento. Además, se está esperando ya la llegada de una pala para poder retirar toda la tierra caída y poder verificar también que no haya ninguna otra víctima.

Todo apunta a que las intensas lluvias de los últimos días, ya particularmente de la pasada madrugada en Vigo, donde se registraron intensas granizadas, podrían estar detrás de la caída de este talud.

[EN AMPLIACIÓN]