Los ferroviarios vigueses se plantan en Guixar: minuto de silencio y preparativos de huelga general

El sector ferroviario de Vigo y la provincia de Pontevedra dice basta. Quince días después de la trágica semana que se saldó con los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) con 45 muertos y más de 100 heridos, los trabajadores del mismo se han concentrado para reclamar «más seguridad y menos competitividad» en un ferrocarril «público y social». La cita, programada por los comités de empresa de Renfe y Adif en la provincia, tuvo lugar a las 11.30 horas en la estación de Guixar y contó con la participación de decenas de personas.

La concentración coincidió con la convocada para esta mañana a nivel estatal en Madrid por las secciones ferroviarias de todos los Sindicatos, frente al Ministerio de Transportes a las 12:00 horas. Interventores, maquinistas, personal de circulación o talleres acudieron a la terminal olívica para mostrar su preocupación por el estado en el que se encuentra este medio de transporte en todo el país.

El término de la misma el portavoz de CGT-Galiza en el sector, Juancho Losada, denunció la separación hace ahora veinte años de Adif y Renfe «é un dos problemas que está redundando na seguridade do ferrocarril». Aquella segregación era obligatoria a nivel contable según la legislación europea, pero en España se realizó en dos entes frente al único consorcio que continúa en Alemania, Francia o Italia.

Minutos después de la concentración los trabajadores se reunían en una asamblea con la vista puesta en la próxima semana. Los distintos sindicatos de la operadora pública han decretado una huelga en el sector para los días 9, 10 y 11 de febrero en respuesta a los trágicos sucesos vividos en enero. Esta primera convocatoria, a la que seguirá otra por la tarde, permitirá definir el alcance e intensidad de la huelga en el ferrocarril de Vigo y su área durante estas jornadas. Este jueves 5 de febrero se celebrarán reuniones similares en todos los centros de trabajo de la provincia para «explicar los motivos de las huelgas convocadas y llamar a la participación en las mismas».

Mejoras previstas en Guixar

En estas instalaciones el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha invertido 525.000 euros para convertir los antiguos dormitorios para agentes en un Servicio Itinerante de Circulación (SIC). Este puesto servirá de «base de control» para las líneas convencionales de toda la provincia y he permitido renovar por completo un edificio que ofrece más espacios que la estación de Urzáiz para estas labores.