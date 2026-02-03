Monbus, Avanza o el gigante luso Barraqueiro: estos son los grupos interesados en el contrato del autobús de Vigo

El futuro del transporte público de Vigo ha atraído a los principales nombres del transporte por carretera a nivel gallego, nacional e internacional. Tal y como avanzó FARO son al menos cinco las compañías interesadas en el contrato de 468 millones de euros licitado por el Concello el pasado 30 de diciembre. Entre ellas se daba por segura la participación del Grupo Avanza y que disfruta de la concesión de Vitrasa desde 1994. Tras las dos prórrogas de 2020 y 2025, la compañía propiedad del holding mexicano Mobility ADO es la principal favorita al conocer como nadie el servicio actual.

Sin embargo podría tener una competencia de gran relevancia. Según ha podido constatar esta redacción una de las empresas participantes en la visita del pasado 13 de enero era el Grupo Barraqueiro, principal consorcio de Portugal en este sector y con una amplia cartera de concesiones. En ella figuran el ferrocarril metropolitano entre Lisboa y Setúbal o decenas de rutas regulares de autobús. Entre sus planes de futuro destaca también la posible competencia con Comboios de Portugal en la futura línea de Alta Velocidad hacia Oporto y Lisboa.

La compañía presidida por Humberto Pedrosa dispone de más de 3.000 vehículos y ya ha pujado por el bus de Ourense, el tranvía de Jaén o el megacontrato de la Comunidad de Madrid para las rutas regionales. Pese a su cercanía con Galicia, por el momento no cuenta con ningún servicio regular al norte del Miño.

Empresarios visitan Vitrasa por el nuevo contrato del autobús urbano / Marta G. Brea

Durante la visita del día 13 de enero a las cocheras también hubo representantes de Monbus. El gigante gallego ya gestiona este servicio en Santiago de Compostela y Lugo. En el primer caso la concesión actual también está caducada, mientras que en la segunda ciudad tiene su sede y ostenta la misma desde los años sesenta. En Vigo cuenta con las concesiones de las rutas regulares hacia Santiago, A Coruña, Ferrol, O Morrazo y Ourense, convirtiéndose así en el principal operador de la intermodal de Urzáiz. En septiembre de 2024 comenzó a operar la línea a Madrid, sumándose así a la de Barcelona de la histórica Vibasa del Grupo Castromil.

A la espera de más información

No obstante, fuentes de ambas compañías apuntan a que todavía no han tomado una decisión final sobre su concurrencia. Esta visita sirvió como una primera toma de contacto para conocer la situación actual del autobús urbano en Vigo e iniciar sus cálculos sobre las inversiones necesarias. Para ello será clave la respuesta a las más de 120 preguntas formuladas a través del Portal de Contratación.

Entre los temas a resolver figuran el índice de absentismo, las jornadas laborales y convenios, estudios de demanda o el futuro de la VigoPass. La retahíla de cuestiones todavía está a la espera de recibir contestación por parte del Concello, que ya advierte en una primera respuesta que empezará a ofrecer información a partir de esta semana.

Condiciones de las instalaciones en Comesaña

El recorrido por las instalaciones incluyó el tren de lavado, las cocheras, taller de reparaciones y punto de reciclaje. La parcela ocupa más de 36.000 metros cuadrados que revertirán en la nueva concesión. Los talleres ocupan 4.250 m² , las oficinas 750 m² que podrían duplicarse y los edificios auxiliares 1.100 m². El resto de la superficie está destinada al aparcamiento de los más de 130 vehículos de los que dispone la compañía en la flota «más joven de toda España», según Abel Caballero.