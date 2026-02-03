La Coral Casablanca canta a la solidaridad

La Coral Casablanca vuelve a los escenarios y lo hace a favor de tres asociaciones que trabajan a diario y de forma desinteresada por el bienestar de los demás: la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Fundación Casa de la Caridad- Hogar San José y la Asociación Harambee.

Esta actuación solidaria, cuya recaudación será destinada a proyectos en marcha de los tres colectivos, se celebrará este viernes 6 de febrero en el Teatro Afundación (García Barbón) a las 20:30 horas. Las entradas están a la venta en la plataforma www.ataquilla.com, y para las personas que no puedan asistir también está activa la fila cero.

María Esperanza Fernández es la vicepresidenta a nivel provincial de la AECC agradece y valora muy positivamente estas acciones porque, recuerda, la asociación «se mantiene con la aportación de sus socios, un 92% de las aportaciones es de socios y solo un 8% organismos oficiales, por tanto esta ayuda de la Coral es fantástica y le estamos muy agradecidos a su presidente, ya que nos permite también difundir lo que hace la Asociación Española contra el Cáncer, de modo totalmente gratuito».

Fernández es consciente que quizás se trate de una de las asociaciones «más conocidas», si embargo «pocos saben de sus servicios»: «Desde psicología, pedagogía, material ortoprotésico, pelucas, acompañamiento emocional... y no solo para el paciente, también para la familia».

Por su parte, la Asociación Harambee –que en suajili significa todos juntos»– trabaja para promover el desarrollo de África subsahariana con el apoyo a proyectos de promoción de la mujer, educativos o de salud materno-infantil, orientados a mejorar sus condiciones de vida. En la ciudad han tenido gran presencia siendo reconocidos por múltiples eventos que han querido donar sus recaudaciones para sus proyectos.

En cuanto la Fundación Casa de la Caridad- Hogar San José se trata de una organización sin ánimo de lucro con más de 150 años de servicio a las personas vulnerables en Vigo, empoderando a la juventud a través de la educación y la formación.