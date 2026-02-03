El Concello insta a la propiedad a estabilizar el talud de Bouzas que se desplomó e hirió a una mujer y su perro
Deberá presentar un proyecto con un informe técnico que acredite las medidas que se van a adoptar
El Concello de Vigo reclamó a la propiedad que estabilice el talud de Bouzas que se desplomó esta mañana e hirió a una mujer y a su perro. Fuentes municipales trasladan a este periódico que la administración local le instó a presentar un proyecto con un informe técnico que acredite las medidas que se van a adoptar para reforzar la seguridad.
«Los terrenos afectados son privados. La propiedad se personó en el sitio y retirará la tierra que queda en el paseo. El Concello ya retiró una parte de la tierra para ver si había mas daños y ha comprobado que no», informan desde la entidad de la Praza do Rei.
Según ha podido saber este periódico por fuentes policiales, el suceso ocurrió pasadas las diez de la mañana. Por motivos que se desconocen, el enorme talud de tierra de una finca privada se derrumbó y la víctima acabó cayendo en la zona rocosa del mar, aunque se desconoce si fue empujada por la tierra caída o si llegó a lanzarse para evitarla.
Trasladada al hospital
La señora, nacida en el año 1953, vecina de la zona y que estaba paseando a su perro, fue inmediatamente traslada al hospital. También su mascota, a la que rescataron los agentes locales: fue enviada a un veterinario. Además de la Policía Local, a la zona tuvieron que desplazarse los bomberos.
La Policía Local acordonó el entorno para impedir que los transeúntes circulen por el paseo hasta que sea completamente seguro. El suceso ocurrió en el extremo del paseo de Bouzas más próximo a Alcabre, junto al parque infantil ubicado bajo las torres de la urbanización Sotavento.
