La concejala de Fiestas comparece ante la jueza por el accidente mortal del «saltamontes»
Patricia Rodríguez Calviño llegó a la Ciudad de la Justicia acompañada por su abogado
El caso del accidente mortal del «saltamontes» que le costó la vida al joven Iván Castaño Hervella en agosto de 2024 durante las fiestas de Matamá afronta este martes una jornada clave. La concejala de Seguridad y Fiestas Patricia Rodríguez Calviño y el jefe del Área de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento vigués, Antonio V.M., comparecen esta mañana como investigados, y debe hacerlo asimismo con la misma condición A.L.A., el perito que realizó la inspección y revisión anual de la atracción meses antes del trágico siniestro.
La edil llegó a la Ciudad de la Justicia de Vigo acompañada por su abogado minutos antes de las 10.30 horas.
En la causa ya figuran como investigados el propietario de la atracción y el expresidente de la comisión de fiestas de Matamá, quienes se habían acogido a su derecho a no declarar en sus comparecencias.
La citación de la concejala de Fiestas coincide con la ampliación de la investigación judicial, que se ha prorrogado por seis meses más.
