Dos centros educativos del mismo barrio, los primeros Vigueses Distinguidos de 2026
El alcalde vigués, Abel Caballero, destaca el «trabajo excepcional» de los institutos que serán reconocidos en la gala que se celebrará coincidiendo con la Reconquista
Vigo mira ya de reojo a la próxima celebración de la Reconquista el fin de semana del 28 de marzo, unas fechas en las que tendrá lugar, como es habitual, la gala anual de Vigueses Distinguidos y sobre la que ya se conocen los primeros galardonados, hechos públicos esta mañana por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que serán dos centros educativos de Coia, en concreto los IES Alexandre Bóveda y Álvaro Cunqueiro.
«Son dos centros de gran importancia en la ciudad. El Alexandre Bóveda, antiguamente el Coia 2, era un centro de apoyo del Santa Irene y, afortunadamente, ahora con otro nombre hace un trabajo excepcional, igual que Álvaro Cunqueiro, el antiguo Coia 4, con un diseño educativo también maravilloso y en el que fue profesor Xesús Alonso Montero», añadió Caballero.
La educación centra por ahora las distinciones hechas públicas, aunque en los próximos días se irán conociendo los restantes, como explicó el alcalde en el audio remitido a los medios para dar cuenta de la edición 2026 de Vigueses Distinguidos.
Suscríbete para seguir leyendo
- El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
- La RFEF niega poder incluir a Vigo entre las sedes mundialistas: 'Es un procedimiento cerrado
- La inteligencia artificial obliga a los profesores a volver a las aulas
- Abel Caballero, sobre la vivienda: «La solución inmediata para bajar los precios de la vivienda es poner en el mercado los pisos vacíos: hay 12.000»
- Abel Caballero, alcalde de Vigo: «Ampliaremos Balaídos, sea sede del Mundial o no; el Celta lo necesita»