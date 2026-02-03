Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos centros educativos del mismo barrio, los primeros Vigueses Distinguidos de 2026

El alcalde vigués, Abel Caballero, destaca el «trabajo excepcional» de los institutos que serán reconocidos en la gala que se celebrará coincidiendo con la Reconquista

Imagen del IES Álvaro Cunqueiro.

Imagen del IES Álvaro Cunqueiro. / Pedro Mina

Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo

Vigo mira ya de reojo a la próxima celebración de la Reconquista el fin de semana del 28 de marzo, unas fechas en las que tendrá lugar, como es habitual, la gala anual de Vigueses Distinguidos y sobre la que ya se conocen los primeros galardonados, hechos públicos esta mañana por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que serán dos centros educativos de Coia, en concreto los IES Alexandre Bóveda y Álvaro Cunqueiro.

«Son dos centros de gran importancia en la ciudad. El Alexandre Bóveda, antiguamente el Coia 2, era un centro de apoyo del Santa Irene y, afortunadamente, ahora con otro nombre hace un trabajo excepcional, igual que Álvaro Cunqueiro, el antiguo Coia 4, con un diseño educativo también maravilloso y en el que fue profesor Xesús Alonso Montero», añadió Caballero.

La educación centra por ahora las distinciones hechas públicas, aunque en los próximos días se irán conociendo los restantes, como explicó el alcalde en el audio remitido a los medios para dar cuenta de la edición 2026 de Vigueses Distinguidos.

