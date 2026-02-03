Caballero responsabiliza a la Xunta de la demora «de 12 años» en la recuperación de la ETEA

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, cargó contra la Xunta tras la visita de la conselleira de Vivienda, María Martínez Allegue, a la ETEA, a la que le reprochó que no hiciese ninguna referencia a la demora que arrastra la rehabilitación del ámbito. Según señaló, el proyecto acumula «12 años de retraso», un parón que atribuyó directamente al Gobierno autonómico, al que acusó de haber ido posponiendo de forma reiterada el desarrollo de los terrenos.

Caballero recordó que fue el Concello el que abrió la ETEA nada más llegar él a la Alcaldía y puso en funcionamiento de inmediato las instalaciones deportivas, el campo de fútbol y el aparcamiento. Subrayó que tanto el parking como la Praza de Armas y el vial de acceso son municipales y defendió que lo que se encuentra «en estado razonablemente bueno» es fruto de la actuación del Ayuntamiento, mientras que las zonas dependientes de la Xunta presentan un estado de abandono total: «Como una selva».

El regidor explicó que, en 2023, reclamó formalmente a la Xunta los fondos que, según dijo, está obligada a aportar para el plan de urbanización, planteando incluso que fuese el propio Concello quien ejecutase las obras. Sin embargo, aseguró que no recibió respuesta ni financiación alguna, por lo que consideró contradictorio que ahora se hable de retrasos desde la Administración autonómica, cuando —insistió— «el que retrasa la ETEA es la Xunta».

Ubicación de la residencia de mayores

También mostró su desacuerdo con la ubicación de la futura residencia de mayores al entender que este tipo de equipamientos deben situarse en zonas más céntricas y habitadas de la ciudad. A su juicio, la elección responde únicamente a criterios de menor coste del suelo y tendrá consecuencias, como la necesidad de un gran aparcamiento, cuyo presupuesto, afirmó, supera incluso el del plan de urbanización.

Caballero recordó que es Zona Franca, junto con el Ayuntamiento, la administración que está asumiendo ese gasto. «Acudimos a rescatar la ETEA porque la Xunta la tiene abandonada», señaló, a la vez que indicó que la administración autonómica llega «tarde, mal y arrastro» y solo después de verse obligada.

Firma del convenio

La recuperación de la ETEA (antigua Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada, en Teis) podrá dar un paso al frente en breve. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, espera firmar la próxima semana con el Concello de Vigo y la Zona Franca el convenio para desarrollar el ámbito PS-1, en el que la Xunta va a invertir 10,5 millones de euros.

Allegue, junto a la delegada territorial da Xunta en Vigo, Ana Ortiz, visitó hoy las obras que la administración autonómica está desarrollando en el ámbito PS-6. La conselleira recordó que la Xunta viene cumpliendo todos sus compromisos para desarrollar el ámbito PS-1, que supondrá la urbanización y acondicionamiento del viario principal que vertebra la ETEA y la Praza de Armas, así como la dotación de nuevas redes de servicios y conexiones exteriores.

Indicó que, tras el acuerdo alcanzado, «consensuado e validado» por Xunta, Concello y Zona Franca en el verano de 2024, por el que la Administración autonómica comprometió la financiación de la obra al 100 %,ya en mayo de 2025 el Consello da Xunta aprobó el convenio, con una inversión de 10,5 millones de euros.

Allegue se congratuló de que, después de «meses de inacción», el Concello de Vigo aprobara en Xunta de Goberno la pasada semana el convenio del PS-1, «con oito meses de retraso sen saber o motivo». Confía en que ahora el Concello «non poña paus na roda», de modo que «poida iniciarse canto antes a urbanización deste viario que vai ser sufragado pola Xunta, que permitirá o desfrute non só dos veciños de Teis e os vigueses, senón de todos os cidadáns que queiran desfrutar desta contorna».