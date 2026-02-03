La brecha persiste en la UVigo: las investigadoras solo dirigen cuatro de cada diez proyectos

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia se celebra en una semana y los laboratorios y facultades de los tres campus abrirán sus puertas para concienciar a los más jóvenes de que el conocimiento no distingue entre géneros e inspirar vocaciones entre las alumnas. Un esfuerzo que continúa siendo imprescindible a la luz de las estadísticas, que insisten en evidenciar la brecha existente en la investigación. Las mujeres suponen la mitad de la plantilla de I+D de la UVigo, pero solo 87 lideran o coordinan grupos, lo que supone un 38,3%.

La institución sumaba en su último informe 172 grupos con un total de 2.071 integrantes, de los que algo más de un millar son mujeres. Pero los investigadores principales y coordinadores (140) duplican en número a las profesionales que ostentan los mismos puestos de responsabilidad.

La mayor desigualdad se registra en el área de las Ingenierías, donde solo hay 9 investigadoras responsables de grupos frente a 47 hombres, y en la de Ciencias, con una proporción de 23 mujeres frente a 42 compañeros. En Ciencias Sociales y Jurídicas y en Ciencias de la Salud logran el equilibrio. Y solo en la rama de Artes y Humanidades hay superioridad femenina, 22 jefas y 18 jefes.

En 2024, la UVigo ingresó 35,9 millones de euros a través de 148 proyectos de investigación y solo 57 de ellos estaban dirigidos por mujeres. En todo caso el porcentaje (38,5%) es ligeramente superior al del año anterior (36,3%).

De nuevo, la brecha es más profunda en Ingeniería, donde ellas son responsables de 15 proyectos y ellos de 39. En el área de Ciencias, hay 34 investigadores principales frente a 21 investigadoras, y en Arte y Humanidades, ellos lideran 3 iniciativas y ellas solo 2.

Por contra, 14 de los 25 proyectos financiados en Ciencias Sociales y Jurídicas estaban liderados por mujeres y también 5 de los 9 desarrollados en el área de Ciencias de la Salud.

Más de la mitad de los fondos de investigación (16 millones de euros) proceden de proyectos seleccionados en convocatorias estatales y solo 14 de los 52 financiados están liderados por mujeres. En el caso del programa Horizonte Europa, que supuso 9,7 millones para las arcas universitarias, apenas 2 iniciativas tenían como responsable a una investigadora frente a las 10 coordinadas por hombres.

En el caso de los proyectos financiados por la Xunta, que aportó 7,6 millones de euros en 2024, de los 44 seleccionados solo 19 contaban con una investigadora principal. Y los 7 estudios europeos interregionales (1,2 millones de euros) fueron propuestos por hombres.

Respecto a la financiación concedida por la propia Universidad a los grupos de referencia o consolidados, que ascendió a 32.000 euros, también los beneficiarios masculinos superaron en número a sus colegas investigadoras. Sin embargo, las cifras están más equilibradas en el resto de ayudas. Por ejemplo, en las becas de viaje, 32 mujeres frente a 17 hombres, o en las estancias en centros de I+D, con 13 investigadoras y 8 investigadores.

También se concedieron más ayudas predoctorales a alumnas, 7 de 10, y para la organización de congresos y reuniones científicas, 10 de 17.

A lo largo de 2024, la UVigo desarrolló más de 700 actividades de transferencia del conocimiento generado a la industria y la sociedad que se tradujeron en una facturación de 7,6 millones de euros. Participaron en ellas 291 personas y solo tres de cada diez eran mujeres. Entre los 91 catedráticos, solo 25 eran mujeres, y se contabilizaron 56 profesoras titulares y 71 hombres con el mismo puesto.

Talleres en el Cinbio en una edición anterior de ElasFanCienTec. / DUVI

Programación para el Día 11

El próximo miércoles 11, Día de la Mujer y la Niña en Ciencia, será una excelente oportunidad para ir mejorando estas cifras con un intenso programa de actividades en los tres campus. En Vigo, la décima edición de ElasFanCienTec incluirá por primera vez a los estudiantes, que visitarán las facultades más feminizadas mientras sus compañeras de clase se acercarán a ámbitos tradicionalmente masculinizados. En total, más de 200 alumnos de cuatro institutos vigueses (Coruxo, Politécnico, O Castro y Álvaro Cunqueiro) participarán en talleres científicos organizados por el Cinbio, las tres escuelas de ingeniería del campus y las facultades de Filología y Traducción y Ciencias Jurídicas y del Trabajo.

Por su parte, el Cintecx acogerá la exposición Mulleres investigadoras, también accesible on line, y el scape room científico Alerta Verde. El CIM celebrará un mesa redonda sobre las mujeres en la ciencias marinas y entregará los premios del concurso Marie Tharp. Y Ecobas organizará otro encuentro sobre inteligencia artificial e igualdad en Económicas.

Además, el Instituto Universitario de Xustiza e Xénero proyectará la película «Justicia artificial» en Ciencias Jurídicas y el día 12 la UCC+1 organiza la metacharla «Innovación en igualdad».