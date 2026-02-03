Del Coia 2 al Alexandre Bóveda: 50 años formando a un barrio

De saltar al campo de la educación como suplente a convertirse en titular indiscutible en el terreno de juego de Coia. Por sus aulas discurrieron generaciones de jóvenes ávidos de conocimientos, pensamiento crítico, rebeldía... pero también unidad, camaradería, compañerismo. Porque dentro de sus paredes no solo se impartían clases, sino también se hacía «barrio». Hablamos del actual IES Alexandre Bóveda, que este curso cumple 50 años de historia y cuyo claustro actual ha organizado una serie de actividades para conmemorarlo.

Su historia nace como un «auxilio» al IES Santa Irene. «Non foi un centro independiente até o 1976; tres anos antes, no 1973, abriu como un auxiliar do Santa Irene, para acoller o alumnado do barrio que non podía ir ao centro por actuacións que se levaban a cabo alí», explica Judit Alonso Comesaña, actual directora del instituto.

Bajo el nombre inicial de Instituto Femenino de Coia, la dirección del centro celebró su primer claustro como «propio» y, coincidiendo con el fin de la dictadura, decidió renombrarlo como el político republicano y galleguista Alexandre Bóveda: «Era o momento, o centro tamén foi protagonista dos cambios que se daban na sociedade», comenta su directora.

Un mural realizado por el alumnado del instituto / A.Villar

Actividades

Con el paso de los años, la modernidad ha llamado a sus puertas y para celebrar estos 50 años de historia, desde el centro se ha optado por una celebración colectiva y adaptada a las nuevas realidades: se producirá un pódcast aprovechando la radio escolar, se realizará una muestra sobre la evolución de la vestimenta y maquillajes, también a través de la materia Proxecto Competencial, el alumnado creará un trivial y una «oca»...

«Queremos que todo o alumnado se implique, porque son eles os que fan ó centro. Buscamos que se sintan partícipes», añade Alonso, que procura también la connivencia de todo el barrio. «O instituto non só foi un lugar de estudo; dinamizou á zona. Todo o barrio ten que saber que estamos de celebración e por iso, dende a comunidade educativa, quixemos tamén contar cos exprofesores. Porque a realidade é que a historia desde centro a fixeron eles», señala la directora.

Trabajan también en la emisión de un documental para mostar la historia del centro a través de personas significativas. «Queremos construilo a través das súas voces», explica Alonso, quien revela que será el próximo 29 de abril la fecha escogida para la realización del acto central. Para entonces, ya lucirá en el vestíbulo un mural diseñado para conemorar esta trayectoria educativa y territorial.

En la actualidad, el centro acoge a más de 800 alumnos y es de los pocos que cuentan con hasta cinco líneas; es decir, cinco grupos de cada curso de la ESO y Bachillerato.

Por sus aulas transitaron personalidades como Víctor Freixanes (ex presidente de la Real Academia Galega da Lingua), Begoña Caamaño o Xela Arias, homenajeadas de las Letras Galegas en 2026 y 2021 respectivamente.