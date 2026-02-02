Zona Náutico lanza su campaña de San Valentín: estos son los sorteos

El Centro Comercial Aberto (CCA) Zona Náutico pone en marcha en Vigo su campaña de San Valentín con el objetivo de impulsar las compras en el comercio de proximidad y reforzar la visibilidad de la zona comercial situada en el entorno del Náutico, en pleno centro de la ciudad.

La iniciativa fue presentada este lunes en el establecimiento Royal Perfumes, en la calle Marqués de Valladares, en un acto en el que participaron la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y el presidente de Zona Náutico, César Ballesteros. Ortiz animó a la participación subrayando el tirón comercial de la zona: “Animo á cidadanía a mercar no comercio local e quero felicitar aos organizadores desta iniciativa para incentivar as compras nunha das zonas máis visitadas da cidade, tanto por turistas como polos cidadáns”.

Desde la organización, se remarca que la campaña busca estimular la compra directa en los establecimientos asociados y proyectar la imagen del área como un espacio comercial abierto al mar. Ballesteros detalló el principal reclamo de la acción promocional: durante la campaña se sortearán varias experiencias en el Hotel Nagari entre la clientela que realice compras mínimas de 12 euros en los negocios participantes.