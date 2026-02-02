Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelca un coche en un aparatoso accidente en Vigo con otros dos vehículos implicados

Ninguna persona resultó herida en el siniestro, registrado después del mediodía en el tramo de la VG-20 entre Navia y Valladares

Uno de los coches implicados en el accidente en la VG-20 este lunes

Uno de los coches implicados en el accidente en la VG-20 este lunes

R. V.

Un aparatoso accidente ocurrido en la tarde de este lunes en la autovía VG-20 de Vigo se ha saldado sin heridos pese a volcar uno de los tres coches que se vieron implicados en el suceso.

Tal como informaron fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 15.10 horas y fue un particular el que alertó de los mismos. En concreto, el accidente se produjo en el kilómetro 4 de la VG-20 (tras pasar Navia y en dirección Valladares).

Al menos tres vehículos se habrían visto involucrados en el mismo, quedando uno de ellos volcado y otro con fuertes daños. Por todo ello, hasta el punto se desplazaron los bomberos, así como la Guardia Civil de Tráfico y los servicios sanitarios, aunque ninguno de los conductores resultó herido y estaban liberados.

A esta hora continúan en la zona los servicios de emergencia para tratar de restablecer a la normalidad el tráfico en la vía.

TEMAS

