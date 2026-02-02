¿Qué es el virus respiratorio sincitial que está relevando a la gripe en los ingresos?

El Virus Respiratorio Sincitial (VRS) que está provocando estos días problemas en hospitalización «es el principal agente productor de infección respiratoria a nivel mundial», según destaca el Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones (CAV) de la Asociaciación Española de Pediatría. Es un virus estacional que suele aparecer entre noviembre y febrero. «La primera infección por VRS suele ser sintomática y ocurrir en los dos primeros años de vida», pero «cada vez se describe más su impacto en la población adulta», según describe la doctora Mª Eulalia Muñoz Hirald, miembro del Grupo de Patología Infecciosa de la AEP.

En los mayores de 24 meses y sin patologías que los comprometan, la infección suele pasar como un simple catarro, pero en bebés, personas con enfermedades respiratorias o cardiacas y las inmunodeprimidas, la infección puede llegar a ser muy grave. En una población cada vez más envejecida, es mayor el porcentaje de estos adultos vulnerables. «Como cada vez tenemos más pacientes adultos con enfermedades que producen inmunodepresión, como el que paciente tiene una enfermedad autoinmune que recibe un tratamiento inmunosupresor, el oncológico, el hematológico...», ejemplifica el doctor Javier de la Fuente Aguado, jefe de Medicina Interna del Hospistal Ribera Povisa, que indica que subraya que en la actualidad no tienen rango epidémico los casos en su centro.

¿Qué es el VRS?

Federación Española de Asociaciones de pacientes alérgicos y con Enfermedades Respiratorias, (FENAER) explica que «es un patógeno que causa gran variedad de afecciones respiratorias» y «la causa principal de infecciones de las vías aéreas inferiores, causando principalmente neumonía y bronquiolitis, la más habitual en menores de 2 años».

Detalla que «comienza multiplicándose en la mucosa nasal o faríngea produciendo infecciones de las vías áreas superiores y ocasionando un síndrome similar a la gripe», pero que pueden llegar a afectar «al tracto respiratorio inferior originándose un proceso inflamatorio» que acabe en bronquiolitis.

¿A quién afecta?

El CAV cifra en un 60 % de los niños menores de 1 año y casi al 100 % de los menores de 2 años, en ocasiones más de una vez en cada temporada.

Es una de las principales causas de consulta en los centros de salud y en las urgencias pediátricas, además de la principal causa de hospitalización en los periodos de máxima incidencia. El Ministerio de Sanidad señala que 1 de cada 56 recién nacidos menores de 12 meses acaban hospitalizados por VRS, siendo el 58% de ellos menores de 3 meses. Es el responsable del 70% de los ingresos por bronquiolitis.

¿Cómo se transmite?

Se propaga por gotículas a través del aire, superficies o contacto directo con secreciones nasales u orales.

¿Qué síntomas tiene?

Empieza por las vías aéreas superiores, en adultos y niños mayores, como un resfriado con congestión nasal y estornudos, tos seca, dolor de garganta, otitis media... E ir acompañado de fiebre, escalofríos, falta de apetito, dificultad para dormir...Pero puede extenderse a las vías inferiores con anginas, broquiolitis, neumonía, dificultad para respirar, sibilancias, respiración rápida...

¿Cómo se trata?

No tiene tratamiento. Solo se puede aliviar los síntomas y, en el hospital, con «medios de soporte», tal y como explica el doctor De la Fuente. Cuenta que «en niños de alto riesgo hasta los casi 2 años de edad se han aprobado anticuerpos monoclonales para prevenir la infección».

¿Hay vacunas?

El enorme impacto de la infección por VRS y la ausencia de medidas terapéuticas eficaces desarrollo de vacunas. Ya está probada su eficacia en lactantes. «Los datos de efectividad e impacto demuestran una reducción del 75% en los ingresos por enfermedad debida al VRS en menores de 12 meses, habiéndose evitado unas 10 000 hospitalizaciones», según los datos recabados por la doctora Muñoz Hirald sobre la campaña de vacunación 2023-2024.

En la actualidad, el Sergas está probando una de las tres aprobadas en Europa para adultos en el marco del ensayo clínico Sincigal.