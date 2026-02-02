Un sobresaliente en la atención oncohematológica del Cunqueiro

Los pacientes del Hospital de Día Oncohematológico del Álvaro Cunqueiro aseguran tener un "muy alto nivel de satisfacción global", con una valoración media de 9 sobre 10. Un 96% de los participantes recomendaría el dispositivo a otros pacientes en su misma situación, según los datos difundidos por el Área Sanitaria de Vigo hoy.

La encuesta es de la Subdirección de Humanización y Atención a la Ciudadanía, que sondeó a 2.113 pacientes. El 63% presentaba patología oncológica y el 37%, hematológica. Se envió por SMS entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre.

El trato del equipo es el aspecto mejor valorado. Entre el 75 y el 92% manifiestan estar satisfechos o muy satisfechos con "la empatía y proximidad del personal médico, de enfermería farmacia y administración".

La categoría con mejor puntuación es enfermería. El 89% destaca "la confianza y seguridad que le trasmite".

Más de la mitad valora positivamente los tiempos de espera (entre el 56 y el 64%) y el 82% considera satisfactoria o muy satisfactoria la organización del servicio.

Obras

Las salas de espera están en proceso de renovación. Mientras, se emplean como tal las futuras dependencias del hospital de día médico, que aún no cuenta con todo el equipamiento.