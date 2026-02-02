Un sobresaliente en la atención oncohematológica del Cunqueiro
Una encuesta a 2.113 pacientes refleja un muy alto nivel de satisfacción
El Sergas renueva las salas de espera y utiliza mientras como tal el futuro hospital de día médico
R. V.
Los pacientes del Hospital de Día Oncohematológico del Álvaro Cunqueiro aseguran tener un "muy alto nivel de satisfacción global", con una valoración media de 9 sobre 10. Un 96% de los participantes recomendaría el dispositivo a otros pacientes en su misma situación, según los datos difundidos por el Área Sanitaria de Vigo hoy.
La encuesta es de la Subdirección de Humanización y Atención a la Ciudadanía, que sondeó a 2.113 pacientes. El 63% presentaba patología oncológica y el 37%, hematológica. Se envió por SMS entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre.
El trato del equipo es el aspecto mejor valorado. Entre el 75 y el 92% manifiestan estar satisfechos o muy satisfechos con "la empatía y proximidad del personal médico, de enfermería farmacia y administración".
La categoría con mejor puntuación es enfermería. El 89% destaca "la confianza y seguridad que le trasmite".
Más de la mitad valora positivamente los tiempos de espera (entre el 56 y el 64%) y el 82% considera satisfactoria o muy satisfactoria la organización del servicio.
Obras
Las salas de espera están en proceso de renovación. Mientras, se emplean como tal las futuras dependencias del hospital de día médico, que aún no cuenta con todo el equipamiento.
- El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
- Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- La inteligencia artificial obliga a los profesores a volver a las aulas
- Los científicos desvelan el origen de la «plaga» de pulpo en el sur de Inglaterra
- Abel Caballero, sobre la vivienda: «La solución inmediata para bajar los precios de la vivienda es poner en el mercado los pisos vacíos: hay 12.000»
- Abel Caballero, alcalde de Vigo: «Ampliaremos Balaídos, sea sede del Mundial o no; el Celta lo necesita»
- La RFEF niega poder incluir a Vigo entre las sedes mundialistas: 'Es un procedimiento cerrado