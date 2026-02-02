Ryanair saca pecho en Oporto: tres nuevas rutas y más de 70 destinos tras el tijeretazo en Galicia
La «low cost» irlandesa tendrá solo ocho destinos en la comunidad gallega el próximo verano, todos desde Lavacolla
Desde Sá Carneiro opera ya a 16 países diferentes
El aeropuerto de Oporto refuerza todavía más su hegemonía en el noroeste peninsular. Lo hace, esta vez, de la mano de Ryanair. La low cost irlandesa ha anunciado tres nuevas rutas desde Sá Carneiro para la próxima temporada aeronáutica de verano, cuando tendrá más de 70 destinos directos. En el lado opuesto sitúa a Galicia, donde abandonó por completo Vigo el pasado mes de enero al cancelar su vuelo de Londres; y también tras el tijeretazo histórico que metió en Lavacolla.
La propia aerolínea ha sacado pecho en un comunicado oficial para anunciar su calendario de «récord» en Portugal durante la temporada estival de 2026, cuando alcanzará las 160 rutas directas. De ellas, más de 70, desde Sá Carneiro. Y, aunque serán algunas menos que en 2025, cuando también superó las 70, tres de ellas serán nuevas: Gotemburgo, Rabat y Varsovia.
Al igual que en España, Ryanair mantiene abierta también una disputa con el gestor aeroportuario luso por las tasas en los aeropuertos. De hecho, en su comunicado oficial contrapone esta mejora en Oporto (y también en Faro) con Lisboa, donde señala que no crecerán debido a las tasas aeroportuarias y a la saturación del aeropuerto de Portela. En Azores cerró todas sus operaciones.
La operativa de Ryanair en Galicia, por el contrario, ha quedado reducida a la mínima expresión si se compara con Sá Carneiro. En Peinador ya no opera ninguna ruta y en Santiago tendrá solo ocho durante el próximo verano, que además estará marcado por el cierre de Lavacolla durante un mes para reformar su pista de aterrizaje. Desde la terminal compostelana tendrá vuelos solo a Alicante, Lanzarote Ibiza, Tenerife Sur, Londres (Stansted), Bruselas (Charleroi), Dublín y Barcelona.
¿Qué rutas tiene Ryanair en el aeropuerto de Oporto?
En el lado opuesto volverá a situarse la oferta de Ryanair en el aeropuerto de Oporto, terminal que rozó el último año los 17 millones de pasajeros anuales. A priori, y con las novedades anunciadas por la aerolínea irlandesa durante la pasada semana, su oferta por países y ciudades será:
Alemania (7)
- Berlín
- Colonia/Bonn
- Frankfurt-Hahn
- Karlsruhe/Baden-Baden
- Memmingen
- Düsseldorf
- Núremberg
Austria (1)
- Viena
Bélgica (2)
- Bruselas (Charleroi)
- Bruselas (Zaventem)
Dinamarca (1)
- Copenhague
España (11)
- Alicante
- Barcelona
- Castellón / Benlloch
- Ibiza
- Las Palmas / Gran Canaria
- Madrid
- Málaga
- Palma de Mallorca
- Tenerife Sur
- Valencia
- Sevilla
Francia (11)
- Carcassonne
- Châlons-en-Champagne
- Clermont-Ferrand
- Dole
- Lille
- Marsella
- Nîmes
- París (Beauvais)
- Toulouse
- Tours
- La Rochelle
Hungría (1)
- Budapest
Irlanda (2)
- Dublín
- Shannon
Italia (11)
- Bari
- Bolonia
- Cagliari
- Milán (Malpensa)
- Milán (Bérgamo)
- Pisa
- Roma (Fiumicino)
- Trapani
- Turín
- Venecia (Treviso)
- Verona
Luxemburgo (1)
- Luxemburgo
Malta (1)
- Malta
Marruecos (4)
- Agadir
- Marrakech
- Rabat
- Tánger
Países Bajos (1)
- Eindhoven
Polonia (4)
- Cracovia
- Varsovia (Modlin)
- Varsovia (Chopin)
- Wrocław
Portugal (4)
- Faro
- Madeira
- Ponta Delgada
- Terceira Lajes
Suecia (2)
- Gotemburgo (GOT)
- Estocolmo (Arlanda)
Reino Unido (8)
- Belfast
- Birmingham
- Bristol
- Edimburgo
- Leeds/Bradford
- Liverpool
- Manchester
- Londres (Stansted)
