Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia europea AP-9Asesinato machista en MosPisos Sareb VigoTemporal en GaliciaTransplante de caraGrammy 2026Getafe - Celta
instagramlinkedin

Ryanair saca pecho en Oporto: tres nuevas rutas y más de 70 destinos tras el tijeretazo en Galicia

La «low cost» irlandesa tendrá solo ocho destinos en la comunidad gallega el próximo verano, todos desde Lavacolla

Desde Sá Carneiro opera ya a 16 países diferentes

El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, presentando la campaña de verano en Portugal

El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, presentando la campaña de verano en Portugal / Ryanair

Alberto Blanco

Alberto Blanco

Vigo

El aeropuerto de Oporto refuerza todavía más su hegemonía en el noroeste peninsular. Lo hace, esta vez, de la mano de Ryanair. La low cost irlandesa ha anunciado tres nuevas rutas desde Sá Carneiro para la próxima temporada aeronáutica de verano, cuando tendrá más de 70 destinos directos. En el lado opuesto sitúa a Galicia, donde abandonó por completo Vigo el pasado mes de enero al cancelar su vuelo de Londres; y también tras el tijeretazo histórico que metió en Lavacolla.

La propia aerolínea ha sacado pecho en un comunicado oficial para anunciar su calendario de «récord» en Portugal durante la temporada estival de 2026, cuando alcanzará las 160 rutas directas. De ellas, más de 70, desde Sá Carneiro. Y, aunque serán algunas menos que en 2025, cuando también superó las 70, tres de ellas serán nuevas: Gotemburgo, Rabat y Varsovia.

Al igual que en España, Ryanair mantiene abierta también una disputa con el gestor aeroportuario luso por las tasas en los aeropuertos. De hecho, en su comunicado oficial contrapone esta mejora en Oporto (y también en Faro) con Lisboa, donde señala que no crecerán debido a las tasas aeroportuarias y a la saturación del aeropuerto de Portela. En Azores cerró todas sus operaciones.

La operativa de Ryanair en Galicia, por el contrario, ha quedado reducida a la mínima expresión si se compara con Sá Carneiro. En Peinador ya no opera ninguna ruta y en Santiago tendrá solo ocho durante el próximo verano, que además estará marcado por el cierre de Lavacolla durante un mes para reformar su pista de aterrizaje. Desde la terminal compostelana tendrá vuelos solo a Alicante, Lanzarote Ibiza, Tenerife Sur, Londres (Stansted), Bruselas (Charleroi), Dublín y Barcelona.

¿Qué rutas tiene Ryanair en el aeropuerto de Oporto?

Mapa de las rutas de Ryanair desde Oporto en el verano de 2026.

Mapa de las rutas de Ryanair desde Oporto en el verano de 2026. / FlightConnections

En el lado opuesto volverá a situarse la oferta de Ryanair en el aeropuerto de Oporto, terminal que rozó el último año los 17 millones de pasajeros anuales. A priori, y con las novedades anunciadas por la aerolínea irlandesa durante la pasada semana, su oferta por países y ciudades será:

Alemania (7)

  • Berlín
  • Colonia/Bonn
  • Frankfurt-Hahn
  • Karlsruhe/Baden-Baden
  • Memmingen
  • Düsseldorf
  • Núremberg

Austria (1)

  • Viena

Bélgica (2)

  • Bruselas (Charleroi)
  • Bruselas (Zaventem)

Dinamarca (1)

  • Copenhague

España (11)

  • Alicante
  • Barcelona
  • Castellón / Benlloch
  • Ibiza
  • Las Palmas / Gran Canaria
  • Madrid
  • Málaga
  • Palma de Mallorca
  • Tenerife Sur
  • Valencia
  • Sevilla

Francia (11)

  • Carcassonne
  • Châlons-en-Champagne
  • Clermont-Ferrand
  • Dole
  • Lille
  • Marsella
  • Nîmes
  • París (Beauvais)
  • Toulouse
  • Tours
  • La Rochelle

Hungría (1)

  • Budapest

Irlanda (2)

  • Dublín
  • Shannon

Italia (11)

  • Bari
  • Bolonia
  • Cagliari
  • Milán (Malpensa)
  • Milán (Bérgamo)
  • Pisa
  • Roma (Fiumicino)
  • Trapani
  • Turín
  • Venecia (Treviso)
  • Verona

Luxemburgo (1)

  • Luxemburgo

Malta (1)

  • Malta

Marruecos (4)

  • Agadir
  • Marrakech
  • Rabat
  • Tánger

Países Bajos (1)

  • Eindhoven

Polonia (4)

  • Cracovia
  • Varsovia (Modlin)
  • Varsovia (Chopin)
  • Wrocław

Portugal (4)

  • Faro
  • Madeira
  • Ponta Delgada
  • Terceira Lajes

Suecia (2)

  • Gotemburgo (GOT)
  • Estocolmo (Arlanda)

Noticias relacionadas y más

Reino Unido (8)

  • Belfast
  • Birmingham
  • Bristol
  • Edimburgo
  • Leeds/Bradford
  • Liverpool
  • Manchester
  • Londres (Stansted)

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
  2. Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
  3. La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
  4. La inteligencia artificial obliga a los profesores a volver a las aulas
  5. Los científicos desvelan el origen de la «plaga» de pulpo en el sur de Inglaterra
  6. Abel Caballero, sobre la vivienda: «La solución inmediata para bajar los precios de la vivienda es poner en el mercado los pisos vacíos: hay 12.000»
  7. Abel Caballero, alcalde de Vigo: «Ampliaremos Balaídos, sea sede del Mundial o no; el Celta lo necesita»
  8. Abel Caballero, alcalde de Vigo: «No contemplo multas a corto plazo por las zonas de bajas emisiones, cosa distinta es que alguien lo infrinja gravemente»

Ryanair saca pecho en Oporto: tres nuevas rutas y más de 70 destinos tras el tijeretazo en Galicia

Ryanair saca pecho en Oporto: tres nuevas rutas y más de 70 destinos tras el tijeretazo en Galicia

Vecinos de Vigo sufren el duro invierno también en sus propias casas: «Estos pisos no están para vivir y la Sareb echa balones fuera»

Vecinos de Vigo sufren el duro invierno también en sus propias casas: «Estos pisos no están para vivir y la Sareb echa balones fuera»

El modernizado «Ambience» recala de nuevo en Vigo

El modernizado «Ambience» recala de nuevo en Vigo

Mata de varias puñaladas a su expareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado

Bruselas marca el camino para rescatar la AP-9 con una sentencia del Tribunal Europeo

Bruselas marca el camino para rescatar la AP-9 con una sentencia del Tribunal Europeo

Vigo cierra el enero más lluvioso de la década y se enfrenta a otra semana bajo alerta

Vigo cierra el enero más lluvioso de la década y se enfrenta a otra semana bajo alerta

El «Ambition» reanuda el tráfico de cruceros en Vigo

El Puerto de Vigo reorganiza espacios en Guixar y refuerza la terminal de contenedores

El Puerto de Vigo reorganiza espacios en Guixar y refuerza la terminal de contenedores
Tracking Pixel Contents