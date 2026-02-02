Roban en una casa de Vigo, tiran el botín contra la fachada y acaban investigados por tres delitos
Accedieron a una vivienda de Ramón Nieto, fueron vistos por los propietarios, huyeron y acabaron arrestados por la Policía Local
Extraño intento de robo en Vigo. Agentes de la Policía Local detuvieron el pasado fin de semana a dos individuos que trataron de llevarse a la fuerza material de fontanería tras acceder a una vivienda de la ciudad, pero al final no solo no se llevaron nada, sino que acabaron investigados por tres delitos diferentes.
Los hechos ocurrieron el viernes 30 de enero a las ocho de la mañana, cuando los moradores de una vivienda sita en el barrio de Cabral observaron que dos varones escalaron el muro que rodea su vivienda para tratar de llevarse diverso material destinado a trabajo de fontanería, al percatarse que los objetos no tenían el valor deseado, comenzaron a lanzar contra la fachada de la vivienda estos objetos. Volviendo a saltar el muro y abandonando el lugar en un vehículo a motor.
Los agentes lograron localizar a los autores del intento de robo en la calle Ramón Nieto, una vez interrogados admitieron haber estado en el lugar, por lo que se procedió a la detención de ambos.
Los policías locales intervinientes observaron que el hombre a los mandos del vehículo no tenía en vigor el pertinente permiso de conducción, por lo que le imputó además un delito contra la seguridad vial.
Los detenidos J.A.P.D de 54 años de edad y D.R.R. de 25 años de edad serán investigados por un delito de robo en grado de tentativa, y a la espera de conocer el valor de los desperfectos que produjeron para investigarlos además por un delito de daños.
