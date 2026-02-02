El puerto de Vigo, nuevo hábitat del caballito de mar

Nadie es ajeno a la falta de vivienda en Vigo... excepto los caballitos de mar. Y es que el Puerto vigués trabaja para crear arrecifes artificiales en las zonas de A Laxe y Bouzas para fomentar el asentamiento de esta especie emblemática. Se trata del proyecto HIPPO-REF, coordinado por el presidente portuario, Carlos Botana, y Lorena Loureiro, perteneciente a la División de Transición Ecológica y Sostenibilidad de la institución, así como los investigadores del IIM-CSIC Jorge Hernández, Sira Pereira, Miguel Planas y Rubén Chamorro.

Un instante de la reunión para crear nuevos hábitats para el caballito de mar / APV

Esta iniciativa tiene como objetivo principal evaluar la viabilidad técnica y ecológica de instalar refugios artificiales diseñados específicamente para el asentamiento de caballitos de mar en el área portuaria, consolidando el compromiso de la institución con soluciones innovadoras basadas en la naturaleza.

Un ejemplar de caballito de mar / APV

El proyecto contempla la instalación de cuatro estructuras tipo arrecife artificial en dos ubicaciones estratégicas: el visor submarino de A Laxe (Nautilus) y los Peiraos do Solpor en Bouzas. Para ello, se testarán dos modelos diferentes de estructuras biodegradables para comparar su eficacia a la hora de ofrecer refugio y puntos de anclaje a los ejemplares.

Sostenibilidad

El objetivo final de HIPPO-REF es mejorar la biodiversidad local y ofrecer datos científicos rigurosos sobre cómo las infraestructuras portuarias pueden integrarse positivamente en el ecosistema marino. Botana destacó la importancia de la colaboración científica para convertir el puerto en un referente de sostenibilidad: «Con HIPPO-REF, el Puerto de Vigo no solo busca proteger una especie tan frágil y simbólica como el caballito de mar, sino también liderar la implementación de soluciones basadas en la naturaleza».

Un ejemplar de caballito de mar / APV

Según recordó, los caballitos de mar son especies de gran valor ecológico que, aunque están presentes en la Ría de Vigo, se enfrentan a desafíos por la pérdida de hábitats naturales. Estas especies requieren de puntos de anclaje (algas, fanerógamas o estructuras) donde sujetarse con su cola prensil para alimentarse y protegerse de las corrientes. La creación de estos microhábitats es fundamental para estabilizar sus poblaciones en zonas de actividad humana.

Un ejemplar de caballito de mar / APV

Su en el interior de la ría y el entorno portuario ha aumentado gracias a la mejora de la calidad del agua y la recuperación de hábitats, avistándose hasta 15 caballitos en el entorno del Puerto.