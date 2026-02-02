Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia europea AP-9Asesinato machista en MosPisos Sareb VigoTemporal en GaliciaTransplante de caraGrammy 2026Getafe - Celta
instagramlinkedin

El puerto de Vigo, nuevo hábitat del caballito de mar

La entidad apuesta por instalar cuatro arrecifes artificiales en A Laxe y Bouzas

Se testarán dos modelos diferentes de refugios biodegradables para comprobarla cuál es más eficaz

Un caballito de mar

Un caballito de mar / APV

E.V.

Nadie es ajeno a la falta de vivienda en Vigo... excepto los caballitos de mar. Y es que el Puerto vigués trabaja para crear arrecifes artificiales en las zonas de A Laxe y Bouzas para fomentar el asentamiento de esta especie emblemática. Se trata del proyecto HIPPO-REF, coordinado por el presidente portuario, Carlos Botana, y Lorena Loureiro, perteneciente a la División de Transición Ecológica y Sostenibilidad de la institución, así como los investigadores del IIM-CSIC Jorge Hernández, Sira Pereira, Miguel Planas y Rubén Chamorro.

Un instante de la reunión para crear nuevos hábitats para el caballito de mar

Un instante de la reunión para crear nuevos hábitats para el caballito de mar / APV

Esta iniciativa tiene como objetivo principal evaluar la viabilidad técnica y ecológica de instalar refugios artificiales diseñados específicamente para el asentamiento de caballitos de mar en el área portuaria, consolidando el compromiso de la institución con soluciones innovadoras basadas en la naturaleza.

Un ejemplar de caballito de mar

Un ejemplar de caballito de mar / APV

El proyecto contempla la instalación de cuatro estructuras tipo arrecife artificial en dos ubicaciones estratégicas: el visor submarino de A Laxe (Nautilus) y los Peiraos do Solpor en Bouzas. Para ello, se testarán dos modelos diferentes de estructuras biodegradables para comparar su eficacia a la hora de ofrecer refugio y puntos de anclaje a los ejemplares.

Sostenibilidad

El objetivo final de HIPPO-REF es mejorar la biodiversidad local y ofrecer datos científicos rigurosos sobre cómo las infraestructuras portuarias pueden integrarse positivamente en el ecosistema marino. Botana destacó la importancia de la colaboración científica para convertir el puerto en un referente de sostenibilidad: «Con HIPPO-REF, el Puerto de Vigo no solo busca proteger una especie tan frágil y simbólica como el caballito de mar, sino también liderar la implementación de soluciones basadas en la naturaleza».

Un ejemplar de caballito de mar

Un ejemplar de caballito de mar / APV

Según recordó, los caballitos de mar son especies de gran valor ecológico que, aunque están presentes en la Ría de Vigo, se enfrentan a desafíos por la pérdida de hábitats naturales. Estas especies requieren de puntos de anclaje (algas, fanerógamas o estructuras) donde sujetarse con su cola prensil para alimentarse y protegerse de las corrientes. La creación de estos microhábitats es fundamental para estabilizar sus poblaciones en zonas de actividad humana.

Noticias relacionadas y más

Un ejemplar de caballito de mar

Un ejemplar de caballito de mar / APV

Su en el interior de la ría y el entorno portuario ha aumentado gracias a la mejora de la calidad del agua y la recuperación de hábitats, avistándose hasta 15 caballitos en el entorno del Puerto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
  2. Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
  3. La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
  4. La inteligencia artificial obliga a los profesores a volver a las aulas
  5. Los científicos desvelan el origen de la «plaga» de pulpo en el sur de Inglaterra
  6. Abel Caballero, sobre la vivienda: «La solución inmediata para bajar los precios de la vivienda es poner en el mercado los pisos vacíos: hay 12.000»
  7. Abel Caballero, alcalde de Vigo: «Ampliaremos Balaídos, sea sede del Mundial o no; el Celta lo necesita»
  8. Abel Caballero, alcalde de Vigo: «No contemplo multas a corto plazo por las zonas de bajas emisiones, cosa distinta es que alguien lo infrinja gravemente»

El «colapso» para empadronarse en Vigo irrita al BNG

El «colapso» para empadronarse en Vigo irrita al BNG

El puerto de Vigo, nuevo hábitat del caballito de mar

El puerto de Vigo, nuevo hábitat del caballito de mar

El PP exige el desmontaje de las casetas del Cíes Market navideño

El PP exige el desmontaje de las casetas del Cíes Market navideño

Roban en una casa de Vigo, tiran el botín contra la fachada y acaban investigados por tres delitos

Roban en una casa de Vigo, tiran el botín contra la fachada y acaban investigados por tres delitos

Ryanair saca pecho en Oporto: tres nuevas rutas y más de 70 destinos tras el tijeretazo en Galicia

Ryanair saca pecho en Oporto: tres nuevas rutas y más de 70 destinos tras el tijeretazo en Galicia

Tres días de luto en Mos por la muerte de María Belén apuñalada por su expareja, el primer crimen machista de 2026 en Galicia

Vecinos de Vigo sufren el duro invierno también en sus propias casas: «Estos pisos no están para vivir y la Sareb echa balones fuera»

Vecinos de Vigo sufren el duro invierno también en sus propias casas: «Estos pisos no están para vivir y la Sareb echa balones fuera»

El modernizado «Ambience» recala de nuevo en Vigo

El modernizado «Ambience» recala de nuevo en Vigo
Tracking Pixel Contents