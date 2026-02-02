El PP exige el desmontaje de las casetas del Cíes Market navideño
«Siguen ocupando la Alameda tres semanas después de que se apagasen las luces», denuncian
El Partido Popular de Vigo exige que se acelere el desmontaje y retirada de las 75 casetas que conforman el mercadillo de Navidad en la Alameda. Recuerdan que la licencia para esta instalación expiró el pasado sábado, 31 de enero, sin que se haya procedido todavía a la retirada de las estructuras, que ocupan la práctica totalidad de los jardines. «Tres semanas después del apagado de las luces de Navidad, el Cíes Market sigue en la Alameda sin ser retirado», denuncia el portavoz del grupo municipal, Miguel Martín.
El concejal popular ha precisado que la licencia para este mercadillo venció la semana pasada y que la adjudicataria, AMFE (Agrupación de Empresarios en la Organización de Eventos, Ferias y Mercados de la Comunidad de Madrid) «se ha saltado» su propio cronograma de desmontaje, incumpliendo por tanto las obligaciones del contrato.
«¿Y ante esto, ¿qué va a hacer el Concello? ¿Va a amonestar a la empresa o una vez más va hacer la vista gorda y permitirle todo?», pregunta Miguel Martín, que exige al gobierno local que «con carácter de urgencia» se ponga manos a la obra para hacer que la empresa cumpla con sus obligaciones.
«Cada día que pasa es un nuevo desprecio a los vecinos de la zona, a los que este gobierno de Abel Caballero prefiere ignorar y no atender ni a sus derechos ni a sus quejas. ¿Cuánto más tienen que soportar hasta que se les haga caso?», reprocha Miguel Martín.
Las casetas siguen ocupando la Alameda 110 días después del inicio de su montaje, el día 16 de octubre y tres semanas después del apagado de las luces navideñas, que tuvo lugar el 11 de enero, «sin que apenas se haya hecho nada» para retirar la instalación que lleva tres meses y medio ocupando este emblemático lugar.
