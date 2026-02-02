Portugal exhibe su apuesta por el Puerto de Leixões modernizando ya su línea de tren
Activa obras por más de 32 millones para mejorar su operatividad con convoyes más largos
En los últimos años, Portugal está redoblando esfuerzos en mejorar la competitividad de sus infraestructuras y, muestra de ello es otra de las actuaciones que acaba de poner en marcha para mejorar la línea ferroviaria que da servicio al Puerto de Leixões. «Con esta inversión, Infraestruturas de Portugal potencia el papel del ferrocarril como alternativa de transporte sostenible, mejora la eficiencia en la entrada y salida de mercancías», destaca el Gobierno luso en el anuncio del proyecto que cuenta con un presupuesto de 32 millones y que se enmarca dentro de una actuación integral que asciende a más de 61 millones.
La empresa encargada de acometer los trabajos será la española FCC Construcción, cuyo objetivo es la remodelación del conjunto de vías de entrada y salida de la terminal de Leixões, la adaptación de las vías de reserva —que permiten el estacionamiento temporal y el cruce de trenes— en las estaciones de Contumil y São Mamede de Infesta, garantizando las condiciones para la operación de trenes de hasta 750 metros de longitud útil; la mejora de la catenaria; la remodelación de tres salas de equipos de telecomunicaciones existentes y la construcción de un nuevo edificio técnico y la instalación de cinco nuevas torres de telecomunicaciones GSM-R. Asimismo, las obras también prevén reforzar la seguridad de los accesos locales y los cruces de la línea de Leixões, con la supresión de cuatro pasos a nivel y dos pasos de peatones.
La intermodalidad es un claro objetivo de Leixões, pero también del Puerto de Vigo, que tiene entre manos el proyecto de la terminal ferroviaria de la Plisan o el de las autopistas ferroportuarias de la mano de la empresa Transglobal.
