Pablo Rosendo, el ilustrador que sacó su taller a la calle en pleno centro de Vigo

En la calle Progreso, en pleno centro de Vigo, hay un local que no pasa desapercibido para los viandantes. No por su gran tamaño, no llega a los cuatro metros de ancho, sino por ser un oasis de color y creatividad que rompe con los tonos más oscuros de la vía. Allí se encuentra Pablo Rosendo -nombre que le comparte al negocio-. Posiblemente, a través del cristal del escaparate, se le pueda ver sentado, con lápiz o pincel en mano y concentrado en su obra. Hace cinco años que Pablo decidió trasladar su taller de ilustración a pie de calle. Antes trabajaba desde casa, pero quería «estar en contacto con la gente» y darse a conocer. Le funcionó. Desde entonces, el 50% de sus ventas son encargos personales.

La relación del artista con el dibujo comienza hace 18 años, cuando decidió estudiar en la Escuela de Ilustración de Madrid. Al acabar, su trabajo fue cambiando, pero siempre con la imagen como foco principal. La Animación, ilustración de textos, libros o cómics comenzaron siendo su especialización. Pronto detectó un hueco en el negocio de los regalos. La gente le lleva fotos suyas, de familiares o mascotas, que él convierte en dibujos digitales. «Es un trabajo hecho a mano, pero digitalmente, realizado al gusto del cliente», concreta. Su sello personal se nota en cada una de sus piezas, él lo define como «caricaturesco». Lleva la cuenta de todas las que ha hecho desde que empezó con la tienda, «estoy a punto de llegar a las 1.000».

La papelería nupcial también se ha abierto paso entre sus encargos. Invitaciones ilustradas, detalles personalizados y, recientemente, un servicio cada vez más demandado: el dibujo en directo durante las bodas. Pablo acude al evento, y durante el aperitivo realiza bocetos rápidos de los invitados. «Lo más importante son sus estilismos», asegura. Es una tendencia que lleva años extendida en Madrid y se está introduciendo en la ciudad. Su auge también trae consigo nuevas amenazas: hay muchas parejas que apuestan por la inteligencia artificial para realizar ilustraciones. Pablo no ha notado que repercuta a su negocio, «lo sé por las conversaciones de la gente». Alguna pregunta aparece, alguna comparación inevitable, pero confía en que el valor de lo artesanal se termine imponiendo. Considera que los resultados de las técnicas son «diferentes» y cree que poco a poco los clientes pedirán más acuarelas o dibujos a lápiz. «Van a empezar a buscar que se vea el trazo, que sea algo más exclusivo». Lo que más le gusta de esta disciplina es que «es un trabajo diferentes cada día y muy agradecido», mucha gente se acerca por su taller a felicitarle por el resultado.

Ilustración para el partido RC Celta- Málaga CF en 2014 / Pablo Rosendo

Ilustraciones para el Celta

Si hay un tema que despierta una implicación especial en el ilustrador es el Celta. Celtista de toda la vida, su vínculo con el club trascendió lo personal cuando comenzó a colaborar con la entidad. «Con Luis Enrique ilustraba todos los partidos que se jugaban en casa, era algo que disfrutaba muchísimo», recuerda. Sigue trabajando con el equipo, en esta temporada se ha encargado del diseño del carné Miudiño, el abono infantil para menores de cinco años. Si hubiese hecho láminas de la vuelta a Europa, dibujaría a «Iago Aspas muy grande y a los canteranos como símbolo», apunta.

Entre encargo y encargo guarda tiempo para proyectos más personales. A lo largo de su trayectoria ha publicado más de 50 libro. En su taller aún guarda guiones enteros que esperan a ser ilustrados.