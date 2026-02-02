Las tres caras de la RFEF con las sedes del Mundial: plena sintonía con Valencia, indiferencia con Vigo e infinita paciencia en A Coruña y Las Palmas

Diferentes barajas para una misma partida. La carrera hacia el Mundial 2030 sigue marcando la actualidad de la Real Federación Española de Fútbol y las ciudades que requieren de profundas obras para acogerlo a pesar de que la elección final se envió a la FIFA hace más de 14 meses. El estallido del «Sedegate» en marzo de 2025 y la renuncia de Málaga en julio hicieron saltar por los aires el listado escogido por María Tato, quien modificó en el último momento las puntuaciones para dejar a Balaídos fuera de las once elegidas. Ahora, con una de las sedes vacantes, la RFEF muestra posturas muy distintas ante cada caso.

Desde verano Vigo ha insistido en que tiene fundamentos legales para ocupar ese lugar ya asignado a nuestro país. El hecho de que fuera la siguiente candidatura mejor valorada y solamente quede una grada y media por reformarse situaban al coliseo celeste como una bala segura en la recámara. Sin embargo, desde la federación se ha rechazado de forma contundente y no se llegó a entregar ninguno de los 126 documentos solicitados en la visita a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en mayo. La negativa alcanzó una nueva cota al responder a la carta enviada por el Concello en diciembre.

Caballero mantendrá su «batalla»

En la misiva recibida la semana pasada alegan que «el proceso de elaboración de la candidatura culminó hace meses con la presentación oficial del correspondiente dosier ante la FIFA, lo que nos imposibilita modificar o sustituir las sedes incluidas en la propuesta remitida». La RFEF va más allá y expone que se trata de un «procedimiento reglado, cerrado y común a todas las federaciones anfitrionas», aseguran. A partir de ahí, la más absoluta de las indiferencias para ocupar la undécima sede prometida para España o «o eventualmente si otra se cae», tal y como denuncia Abel Caballero.

El alcalde de la ciudad mostró su enfado con la réplica del órgano rector del fútbol nacional. «Nos quieren engañar porque no quieren que Vigo sea sede, pero vamos a seguir dando la batalla», espetó a través de sus redes sociales. En su mensaje también cargó contra el conselleiro de Presidencia e Deportes, Diego Calvo, a quien afea no haber apoyado la candidatura olívica y guardar silencio respecto a los nuevos mensajes de la RFEF.

Louzán, «un valencianista más»

El discurso hacia Vigo es casi antagónico al de la otra aspirante a ocupar el espacio de Málaga. Durante el último año Rafael Louzán se ha implicado de forma personal en la posible repesca de Valencia, incluyendo además varias visitas a las obras del Nou Mestalla reanudadas hace ahora doce meses. «Yo soy un valencianista más, Valencia no se va a quedar sin ser sede del Mundial, eso lo puedo asegurar» aseguró en la última el 15 de enero.

El dirigente gallego quiso «tranquilizar a los valencianistas» y reconoció que su trabajo iba orientado en ese sentido, recordando que el Nou Mestalla será el recinto más moderno de España en 2030 y contará de 70.000 asientos. De hecho, en dicha visita iba más allá y lanzaba un compromiso sobre una posible exclusión de la capital del Turia: «Al final eso sería algo tremendamente injusto y que no va a suceder», garantizó.

Una semana después coincidió en la presentación de la Supercopa femenina con el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y mostraba una total sintonía para lograrlo. «A mí me consta que a la Federación Española de Fútbol le gustaría que una ciudad tan importante como es Valencia, la tercera ciudad de España, y esta comunidad donde viven cinco millones y medio de valencianos, sean sede de ese Mundial», añadía el jefe del Consell.

A Coruña y Las Palmas siguen sin iniciar las obras

Los avances en las reformas de Balaídos y el Nou Mestalla están a años luz de dos de los estadios elegidos por María Tato en junio de 2024. Ni Riazor en A Coruña ni el Gran Canaria en Las Palmas han iniciado las obras cuando restan poco más de cuatro años para el Mundial. En ambos casos además se deberán renovar todas las gradas del recinto y buscar una solución para sus respectivos clubes durante esta intervención. Esta circunstancia provocó la renuncia de Málaga ante los problemas que ocasionaría en La Rosaleda.

En la ciudad herculina solamente se ha registrado un pequeño avance: la constitución de la comisión municipal de seguimiento de la candidatura. Este trámite burocrático fue solicitado en el Pleno por el resto de grupos de la oposición tras considerar que era un proyecto estratégico para la ciudad y que no disponían de la información suficiente sobre el mismo. La misma está presidida por el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage; e integrada por el edil de Deportes, Manuel Vázquez; y los del PP, Miguel Lorenzo; y del BNG, David Soto.

Reunión el viernes 30 de enero en María Pita de la comisión de seguirmiento de la candidatura de A Coruña al Mundial 2030 / Casteleiro

En la primera reunión del viernes 30 de enero se acordó «poner a disposición de los grupos todos los expedientes municipales relacionados con la candidatura» y también se dio «luz verde a una nueva reunión antes de que acabe febrero para conocer la situación, así como las gestiones realizadas por los concejales de Cultura y Deportes ante los distintos organismos vinculados al proyecto», apuntaba una nota de prensa del Concello. Por ahora se desconoce el aforo final del estadio, el coste de la remodelación, el inversor privado prometido para asumir el 35% de la misma, el reparto entre administraciones públicas o las afecciones que tendrán las obras para el RC Deportivo, quien se sigue mostrando contrario a la misma.

Tampoco avanza el proyecto de Las Palmas para la renovación del estadio de Gran Canaria por 101 millones de euros. El pasado 9 de octubre el Cabildo adjudicó su primera obra con la demolición de la Torre Este y la Torre de Control Este por 804.400 euros. Sin embargo, y aunque esta obra debía estar finalizada antes de abril, los trabajos todavía no han arrancado y la UD Las Palmas se ha mostrado contraria al modelo de explotación del recinto.

En ambos casos la RFEF y la FIFA han aplazado cualquier cambio en las sedes elegidas hasta después del verano. Entre septiembre y diciembre de 2026 habrá «una evaluación del grado de cumplimiento de cada una de las sedes. En función de esa evaluación, se decidirá si hay que hacer ajustes o cambios», explicó el edil de Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, en el mes de diciembre.