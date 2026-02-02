El modernizado «Ambience» recala de nuevo en Vigo
Tras su reciente parada técnica de tres semanas en dique seco, ha desembarcado a 1.300 pasajeros en el puerto olívico
Segunda visita de 2026 a Vigo del crucero británico Ambience, que este lunes atracó en el muelle de Trasatlánticos para que sus 1.300 pasajeros bajaran a tierra completando la primera etapa de su viaje de 40 noches con destino a las islas del Caribe.
El recorrido arrancó el pasado viernes en Tilbury y tras abandonar Vigo el buque se dirige a Praia da Vitoria (Azores), continuando a doce puertos insulares del mar Caribe, entre ellos La Habana.
El Ambience regresa a la actividad con este primer itinerario de la nueva temporada tras su reciente parada técnica de tres semanas en dique seco.
El modernizado buque de 245 metros de eslora por 32 de manga, comenzó a navegar como Regal Princess en 1991 para Princess Cruises y desde 2022 integra la flota de su actual operador, Ambassador Cruise Line.
Suscríbete para seguir leyendo
- El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
- Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
- La inteligencia artificial obliga a los profesores a volver a las aulas
- Los científicos desvelan el origen de la «plaga» de pulpo en el sur de Inglaterra
- Abel Caballero, sobre la vivienda: «La solución inmediata para bajar los precios de la vivienda es poner en el mercado los pisos vacíos: hay 12.000»
- Abel Caballero, alcalde de Vigo: «Ampliaremos Balaídos, sea sede del Mundial o no; el Celta lo necesita»
- Abel Caballero, alcalde de Vigo: «No contemplo multas a corto plazo por las zonas de bajas emisiones, cosa distinta es que alguien lo infrinja gravemente»
- Un perro de asistencia para Leire, una niña de ocho años con discapacidad de Redondela: «No pedimos privilegios, sino comprensión»