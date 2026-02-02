Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinato machista en MosVirus sincital ChuviTemporal en GaliciaBalaídos MundialSentencia europea AP-9Grammy 2026Getafe - Celta
instagramlinkedin

El modernizado «Ambience» recala de nuevo en Vigo

Tras su reciente parada técnica de tres semanas en dique seco, ha desembarcado a 1.300 pasajeros en el puerto olívico

El «Ambience», esta mañana en la ría de Vigo.

El «Ambience», esta mañana en la ría de Vigo. / FdV

Francisco Díaz Guerrero

Segunda visita de 2026 a Vigo del crucero británico Ambience, que este lunes atracó en el muelle de Trasatlánticos para que sus 1.300 pasajeros bajaran a tierra completando la primera etapa de su viaje de 40 noches con destino a las islas del Caribe.

El recorrido arrancó el pasado viernes en Tilbury y tras abandonar Vigo el buque se dirige a Praia da Vitoria (Azores), continuando a doce puertos insulares del mar Caribe, entre ellos La Habana.

El Ambience regresa a la actividad con este primer itinerario de la nueva temporada tras su reciente parada técnica de tres semanas en dique seco.

Noticias relacionadas

El modernizado buque de 245 metros de eslora por 32 de manga, comenzó a navegar como Regal Princess en 1991 para Princess Cruises y desde 2022 integra la flota de su actual operador, Ambassador Cruise Line.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
  2. Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
  3. La inteligencia artificial obliga a los profesores a volver a las aulas
  4. Los científicos desvelan el origen de la «plaga» de pulpo en el sur de Inglaterra
  5. Abel Caballero, sobre la vivienda: «La solución inmediata para bajar los precios de la vivienda es poner en el mercado los pisos vacíos: hay 12.000»
  6. Abel Caballero, alcalde de Vigo: «Ampliaremos Balaídos, sea sede del Mundial o no; el Celta lo necesita»
  7. Abel Caballero, alcalde de Vigo: «No contemplo multas a corto plazo por las zonas de bajas emisiones, cosa distinta es que alguien lo infrinja gravemente»
  8. Un perro de asistencia para Leire, una niña de ocho años con discapacidad de Redondela: «No pedimos privilegios, sino comprensión»

Ryanair saca pecho en Oporto: tres nuevas rutas y más de 70 destinos tras el tijeretazo en Galicia

Ryanair saca pecho en Oporto: tres nuevas rutas y más de 70 destinos tras el tijeretazo en Galicia

Mata de varias puñaladas a su expareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado

El modernizado «Ambience» recala de nuevo en Vigo

Bruselas marca el camino para rescatar la AP-9 con una sentencia del Tribunal Europeo

Bruselas marca el camino para rescatar la AP-9 con una sentencia del Tribunal Europeo

Vigo cierra el enero más lluvioso de la década y se enfrenta a otra semana bajo alerta

Vigo cierra el enero más lluvioso de la década y se enfrenta a otra semana bajo alerta

El «Ambition» reanuda el tráfico de cruceros en Vigo

El Puerto de Vigo reorganiza espacios en Guixar y refuerza la terminal de contenedores

El Puerto de Vigo reorganiza espacios en Guixar y refuerza la terminal de contenedores

La RFEF niega poder incluir a Vigo entre las sedes mundialistas: «Es un procedimiento cerrado»

Tracking Pixel Contents