El modernizado «Ambience» recala de nuevo en Vigo

Segunda visita de 2026 a Vigo del crucero británico Ambience, que este lunes atracó en el muelle de Trasatlánticos para que sus 1.300 pasajeros bajaran a tierra completando la primera etapa de su viaje de 40 noches con destino a las islas del Caribe.

El recorrido arrancó el pasado viernes en Tilbury y tras abandonar Vigo el buque se dirige a Praia da Vitoria (Azores), continuando a doce puertos insulares del mar Caribe, entre ellos La Habana.

El Ambience regresa a la actividad con este primer itinerario de la nueva temporada tras su reciente parada técnica de tres semanas en dique seco.

Noticias relacionadas

El modernizado buque de 245 metros de eslora por 32 de manga, comenzó a navegar como Regal Princess en 1991 para Princess Cruises y desde 2022 integra la flota de su actual operador, Ambassador Cruise Line.