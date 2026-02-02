Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los merdeiros hacen cantera

El Entroido arranca en la ciudad con la participación de decenas de niños en A Merdeirada Cativa

Es el vigésimo aniversario de la asociación que trata de recuperar esta figura popular

El carnaval arranca en Vigo con la Merdeirada Cativa.

El Entroido arranca en la ciudad con la participación de decenas de niños en A Merdeirada Cativa / Marta G. Brea

A. B.

La rivalidad entre marineros y campesinos es eterna y el Entroido vigués reflejaba ese enfrentamiento a través de la figura de O Merdeiro, el personaje con el que los hombres del mar ridiculizaban a los del campo. Desde hace dos décadas, la Asociación Etnográfica A Merdeira trabaja en la recuperación de esta figura y la creación de cantera está funcionando.

Las 50 plazas para participar en los talleres de la novena edición de A Merdeirada Cativa volaron en cuestión de horas y más niños se sumaron después a salir disfrazados por las calles del Casco Vello, armados con verduras y con la misión de asustar o molestar a todo aquel con el que se cruzaban.

Difundir la existencia de esta figura entre los chicos del barrio y evitar que luego se asusten cuando los merdeiros adultos salgan el viernes, el domingo y el martes de Entroido, son los objetivos de esta cita, en la que los chavales pudieron elaborar sus propias máscaras primero en el local de la asociación del Casco Vello y disfrutaron de una chocolatada al terminar.

Vídeo de 1930

A Merdeira celebra este año su vigésimo aniversario. En el marco de las V Xornadas do Entroido, que se celebrarán los días 6 y 7, se organizará una mesa redonda sobre esta figura popular (viernes, 19 horas) en la que participarán Xerardo Santomé, Julio Saiáns, Pancho Lapeña y Fiz Axeitos. Proyectarán un vídeo que han de 1930 que han encontrado en el que se grabó a estos personajes.

