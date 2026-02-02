Los merdeiros hacen cantera
El Entroido arranca en la ciudad con la participación de decenas de niños en A Merdeirada Cativa
Es el vigésimo aniversario de la asociación que trata de recuperar esta figura popular
A. B.
La rivalidad entre marineros y campesinos es eterna y el Entroido vigués reflejaba ese enfrentamiento a través de la figura de O Merdeiro, el personaje con el que los hombres del mar ridiculizaban a los del campo. Desde hace dos décadas, la Asociación Etnográfica A Merdeira trabaja en la recuperación de esta figura y la creación de cantera está funcionando.
Las 50 plazas para participar en los talleres de la novena edición de A Merdeirada Cativa volaron en cuestión de horas y más niños se sumaron después a salir disfrazados por las calles del Casco Vello, armados con verduras y con la misión de asustar o molestar a todo aquel con el que se cruzaban.
Difundir la existencia de esta figura entre los chicos del barrio y evitar que luego se asusten cuando los merdeiros adultos salgan el viernes, el domingo y el martes de Entroido, son los objetivos de esta cita, en la que los chavales pudieron elaborar sus propias máscaras primero en el local de la asociación del Casco Vello y disfrutaron de una chocolatada al terminar.
Vídeo de 1930
A Merdeira celebra este año su vigésimo aniversario. En el marco de las V Xornadas do Entroido, que se celebrarán los días 6 y 7, se organizará una mesa redonda sobre esta figura popular (viernes, 19 horas) en la que participarán Xerardo Santomé, Julio Saiáns, Pancho Lapeña y Fiz Axeitos. Proyectarán un vídeo que han de 1930 que han encontrado en el que se grabó a estos personajes.
