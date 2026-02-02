Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos Turísticos GaliciaAsesinato machista en MosSentencia europea AP-9Viviendas Sareb VigoTemporal en GaliciaTransplante de caraGrammy 2026
instagramlinkedin

«Se a Candeloria chora, metade do inverno vai fóra»

La lluvia impide la tradicional procesión de la virgen de As Candelas en la iglesia de Castrelos

La devoción por las Candelas persiste aun sin procesión

La devoción por las Candelas persiste aun sin procesión

Jose Lores

Malena Álvarez

El mal tiempo fue uno de los protagonistas este lunes en Vigo. Desde primera hora de la mañana se hizo evidente que la imagen de la virgen de As Candelas no podría recorrer las calles, como es tradición. Aún así, la fe permaneció intacta y la celebración se trasladó al interior de la iglesia de Santa María, donde el obispo Antonio Valín celebró la Misa mayor, cantada por la Coral San Roque. Tuvo lugar, también, una pequeña procesión, en la que varios fieles llevaron a su patrona hasta el altar al son de las gaitas del grupo Lume de Cana y la Charanga Noroeste, entre reverencias de los asistentes.

Decenas de fieles se acercaron , durante todo el día, a Castrelos para festejar esta fecha tan señalada en la que se conmemora la presentación de Jesús por parte de Maria y José al anciano sacerdote Simeón. Como ya es costumbre, la jornada transcurrió con velas encendidas para finalizar con la tradicional suelta de palomas, rito que tiene su origen en un pasaje bíblico. Después, se dio inicio a un emotivo homenaje a los mayores de la parroquia, «os avós da parroquia», que fue amenizado, de nuevo, por la Charanga Noroeste.

En las inmediaciones de la iglesia se instaló una carpa en la que los asistentes pudieron disfrutar de distintas tapas y tomar unos vinos. El alcalde, Abel Caballero, participó en la festividad, tocando percusión junto al grupo invitado y saludó a los mayores homenajeados. Ya por la tarde, Castrelos se llenó de música.

Noticias relacionadas y más

Abel Caballero toca el bombo en la celebración de las Candelas

Abel Caballero toca el bombo en la celebración de las Candelas / FdV

Esta jornada pasada por agua deja un mensaje positivo, las lluvias se están acabando, o así dice el refranero: «Cando a Candeloria ri... o inverno está por vir, cando a Candeloria chora, metade do inverno vai fóra». Hoy los actos litúrgicos continúan en Castrelos, pero en honor a San Blas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
  2. La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
  3. Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
  4. La RFEF niega poder incluir a Vigo entre las sedes mundialistas: 'Es un procedimiento cerrado
  5. La inteligencia artificial obliga a los profesores a volver a las aulas
  6. Los científicos desvelan el origen de la «plaga» de pulpo en el sur de Inglaterra
  7. Abel Caballero, sobre la vivienda: «La solución inmediata para bajar los precios de la vivienda es poner en el mercado los pisos vacíos: hay 12.000»
  8. Abel Caballero, alcalde de Vigo: «Ampliaremos Balaídos, sea sede del Mundial o no; el Celta lo necesita»

María Belén seguía viva cuando su hermana la encontró apuñalada por su ex y le pidió: «Llama a la ambulancia»

María Belén seguía viva cuando su hermana la encontró apuñalada por su ex y le pidió: «Llama a la ambulancia»

Las tres caras de la RFEF con las sedes del Mundial: plena sintonía con Valencia, indiferencia con Vigo e infinita paciencia en A Coruña y Las Palmas

Las tres caras de la RFEF con las sedes del Mundial: plena sintonía con Valencia, indiferencia con Vigo e infinita paciencia en A Coruña y Las Palmas

Aluvión de dudas con el mayor contrato de la historia de Vigo: índice de absentismo, jornadas laborales, estudios de demanda...

Aluvión de dudas con el mayor contrato de la historia de Vigo: índice de absentismo, jornadas laborales, estudios de demanda...

«Se a Candeloria chora, metade do inverno vai fóra»

«Se a Candeloria chora, metade do inverno vai fóra»

Ultimátum de la Xunta al Gobierno: si en un mes no le envía la documentación del caso de la AP-9 acudirá al juzgado

Ultimátum de la Xunta al Gobierno: si en un mes no le envía la documentación del caso de la AP-9 acudirá al juzgado

¿Qué es el virus respiratorio sincitial que está relevando a la gripe en los ingresos?

El Cunqueiro forma a otros hospitales en rehabilitación multimodal en Cirugía General y Digestiva

El Cunqueiro forma a otros hospitales en rehabilitación multimodal en Cirugía General y Digestiva

Separados pero con buena relación: de pasear al perro a quedar para comer en su casa de Mos el mismo día que la apuñaló

Separados pero con buena relación: de pasear al perro a quedar para comer en su casa de Mos el mismo día que la apuñaló
Tracking Pixel Contents