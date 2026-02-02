«Se a Candeloria chora, metade do inverno vai fóra»

El mal tiempo fue uno de los protagonistas este lunes en Vigo. Desde primera hora de la mañana se hizo evidente que la imagen de la virgen de As Candelas no podría recorrer las calles, como es tradición. Aún así, la fe permaneció intacta y la celebración se trasladó al interior de la iglesia de Santa María, donde el obispo Antonio Valín celebró la Misa mayor, cantada por la Coral San Roque. Tuvo lugar, también, una pequeña procesión, en la que varios fieles llevaron a su patrona hasta el altar al son de las gaitas del grupo Lume de Cana y la Charanga Noroeste, entre reverencias de los asistentes.

Decenas de fieles se acercaron , durante todo el día, a Castrelos para festejar esta fecha tan señalada en la que se conmemora la presentación de Jesús por parte de Maria y José al anciano sacerdote Simeón. Como ya es costumbre, la jornada transcurrió con velas encendidas para finalizar con la tradicional suelta de palomas, rito que tiene su origen en un pasaje bíblico. Después, se dio inicio a un emotivo homenaje a los mayores de la parroquia, «os avós da parroquia», que fue amenizado, de nuevo, por la Charanga Noroeste.

En las inmediaciones de la iglesia se instaló una carpa en la que los asistentes pudieron disfrutar de distintas tapas y tomar unos vinos. El alcalde, Abel Caballero, participó en la festividad, tocando percusión junto al grupo invitado y saludó a los mayores homenajeados. Ya por la tarde, Castrelos se llenó de música.

Abel Caballero toca el bombo en la celebración de las Candelas / FdV

Esta jornada pasada por agua deja un mensaje positivo, las lluvias se están acabando, o así dice el refranero: «Cando a Candeloria ri... o inverno está por vir, cando a Candeloria chora, metade do inverno vai fóra». Hoy los actos litúrgicos continúan en Castrelos, pero en honor a San Blas.