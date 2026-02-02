Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

  1. Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
  2. La inteligencia artificial obliga a los profesores a volver a las aulas
  3. Los científicos desvelan el origen de la «plaga» de pulpo en el sur de Inglaterra
  4. Abel Caballero, sobre la vivienda: «La solución inmediata para bajar los precios de la vivienda es poner en el mercado los pisos vacíos: hay 12.000»
  5. Abel Caballero, alcalde de Vigo: «Ampliaremos Balaídos, sea sede del Mundial o no; el Celta lo necesita»
  6. Abel Caballero, alcalde de Vigo: «No contemplo multas a corto plazo por las zonas de bajas emisiones, cosa distinta es que alguien lo infrinja gravemente»
  7. Un perro de asistencia para Leire, una niña de ocho años con discapacidad de Redondela: «No pedimos privilegios, sino comprensión»
  8. Los inspectores supervisarán en colegios la inclusión y el rendimiento del alumno

Mata de varias puñaladas a su expareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado

La RFEF niega poder incluir a Vigo entre las sedes mundialistas: «Es un procedimiento cerrado»

Bruselas marca el camino para rescatar la AP-9 con una sentencia del Tribunal Europeo

Vecinos de Vigo sufren el duro invierno también en sus propias casas: «Estos pisos no están para vivir y la Sareb echa balones fuera»

Los merdeiros hacen cantera

