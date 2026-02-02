Detenido en Vigo por simular que había sido víctima de una paliza para cobrar una prestación del banco
Denunció que mientras caminaba por la calle, dos personas le habían asaltado con un arma blanca para llevarse una cartera con 500 euros en efectivo
Agentes de la Policía Nacional de la comisaría de Vigo-Redondela han detenido a un hombre por hacer creer que fue víctima de un robo con violencia para poder así cobrar una prestación del banco, y al que le atribuyen una simulación de delito y un delito de estafa.
Según han informado fuentes policiales, el hombre acudió a Comisaría a mediados del pasado mes de diciembre para denunciar que, mientras paseaba por la calle, dos personas se le habían acercado y le habían asaltado con un arma blanca. Así, aseguró que le habían dado una paliza y que le habían robado una cartera con 500 euros.
En ese momento, aportó una descripción de los supuestos ladrones, afirmando que le habían amenazado con un puñal para introducirlo en un portal, donde le habían supuestamente agredido, dándole puñetazos y patadas. Asimismo, manifestó que no había denunciado antes por miedo y que no disponía de parte médico de lesiones.
Posteriormente, cuando fue requerido por la policía para que se presentase en comisaría y ampliase datos de lo ocurrido, el hombre trató de retirar la denuncia y no fue capaz de dar explicaciones verosímiles sobre los hechos.
Finalmente, acabó confesando que su relato era falso y que lo había hecho para cobrar una prestación del banco, por lo que fue detenido.
