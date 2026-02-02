Así se despidió la Autoridad Portuaria de Vigo de una trabajadora tras 40 años de servicio

Hay despedidas que no necesitan grandes discursos. Basta con un aplauso largo y sincero. Así se despidió la Autoridad Portuaria de Vigo de Enriqueta Vila, conocida entre ellos como Kety. Una de esas personas que dejan huella y que inicia ahora una merecida jubilación tras casi cuarenta años de trayectoria profesional. Kety llegó al Puerto de Vigo en 1989, desde entonces, ha pasado por diferentes puestos: mantenimiento, compras, almacén y RRHH. Fue en 2005 cuando asumió responsabilidades en el área de Recursos Humanos, un departamento clave en cualquier organización, especialmente en una tan diversa como la Autoridad Portuaria.

El acto de despedida, sencillo, pero cargado de emoción, reflejó el cariño y el respeto cosechados durante estos 37 años. Los compañeros recibieron a Kety en el rellano de la Autoridad Portuaria, situado en la Plaza de la Estrella, entre aplausos y ovaciones. Entre ellos estaba Carlos Botana, presidente del puerto de Vigo y representantes de la policía portuaria. Tenían una sorpresa preparada para ella: comida, bebida y un agradecimiento por el trabajo realizado. Kety, emocionada, se despidió de cada uno de ellos y pudo cerrar su etapa laboral de la mejor forma posible.