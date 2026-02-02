Así se despidió la Autoridad Portuaria de Vigo de una trabajadora tras 40 años de servicio
Kety desarrolló su carrera en distintas áreas del organismo, con especial vinculación al departamento de Recursos Humanos
Hay despedidas que no necesitan grandes discursos. Basta con un aplauso largo y sincero. Así se despidió la Autoridad Portuaria de Vigo de Enriqueta Vila, conocida entre ellos como Kety. Una de esas personas que dejan huella y que inicia ahora una merecida jubilación tras casi cuarenta años de trayectoria profesional. Kety llegó al Puerto de Vigo en 1989, desde entonces, ha pasado por diferentes puestos: mantenimiento, compras, almacén y RRHH. Fue en 2005 cuando asumió responsabilidades en el área de Recursos Humanos, un departamento clave en cualquier organización, especialmente en una tan diversa como la Autoridad Portuaria.
El acto de despedida, sencillo, pero cargado de emoción, reflejó el cariño y el respeto cosechados durante estos 37 años. Los compañeros recibieron a Kety en el rellano de la Autoridad Portuaria, situado en la Plaza de la Estrella, entre aplausos y ovaciones. Entre ellos estaba Carlos Botana, presidente del puerto de Vigo y representantes de la policía portuaria. Tenían una sorpresa preparada para ella: comida, bebida y un agradecimiento por el trabajo realizado. Kety, emocionada, se despidió de cada uno de ellos y pudo cerrar su etapa laboral de la mejor forma posible.
Suscríbete para seguir leyendo
- El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
- Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- La inteligencia artificial obliga a los profesores a volver a las aulas
- Los científicos desvelan el origen de la «plaga» de pulpo en el sur de Inglaterra
- Abel Caballero, sobre la vivienda: «La solución inmediata para bajar los precios de la vivienda es poner en el mercado los pisos vacíos: hay 12.000»
- Abel Caballero, alcalde de Vigo: «Ampliaremos Balaídos, sea sede del Mundial o no; el Celta lo necesita»
- La RFEF niega poder incluir a Vigo entre las sedes mundialistas: 'Es un procedimiento cerrado