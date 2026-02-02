El Cunqueiro forma a otros hospitales en rehabilitación multimodal en Cirugía General y Digestiva

«La cirugía es como un maratón para el paciente», ejemplifica el cirujano Vicenzo Vigorita y explica que en el Servicio de Cirugía General y Digestiva del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), en el que es adjunto, le preparan «para que esta agresión sea lo menos incisiva posible para él». ¿Cómo? «No lo operamos directamente, lo optimizamos primero», cuenta. Y a estas medidas previas le suman otras durante y después de la operación, en un completo proceso de rehabilitación multimodal. Están entre los pioneros en España en aplicar este protocolo y ahora son formadores de otros hospitales que también quieren implementarlo, «que cada vez son más».

El doctor Vigorita explica que, en el Hospital Álvaro Cunqueiro, ya utilizan este protocolo con casi toda la cirugía compleja de la especialidad. ¿En qué consiste? En utilizar unas medidas antes, durante y después de la operación para que la recuperación del paciente sea «muchísimo más rápida». «Los resultados están científicamente probados», confirma.

Es un abordaje multidisciplinar. Lo remiten, por ejemplo, al nutricionista. «El tumor provoca un estado de desnutrición en el paciente, algo que antes no sabíamos», ejemplifica. También los remiten a endocrinología y hematología, para que atiendan todos los déficits que pueda tener en estos ámbitos. Y le pautan ejercicios. Tras la cirugía, también. «Hoy sabemos que necesitan una cantidad de proteínas que son fundamentales para su recuperación, para la cicatrización...», describe.

Empezaron a implantar el protocolo Vía RICA (Recuperación Intensificada en Cirugía Abdominal) o hace casi una década, pero lo han ido ampliando y perfeccionando. Ahora lo someterán a una nueva actualización con nuevas indicaciones de inmunonutrición o la aplicación de presión negativa en pacientes con riesgo de infección de heridas. Una de las aspiraciones es incluir a fisioterapia.

Un año de coordinador de coloproctología a nivel nacional

El doctor Vicenzo Vigorita acaba de cumplir un año como coordinador de la Sección de Coloproctología de la Asociación Española de Cirujanos (AEC). La coloproctología es la parte de la cirugía que se ocupa del colon, del recto y el suelo pélvico, interviniendo patologías como hemorroides, fístulas, prolapsos o incontinencia, además del cáncer.

En la AEC, el cirujano del Chuvi se encarga de coordinar todas las actividades relacionadas con este ámbito que se centran, principalmente, en la formación. Organizan cursos de actualización y de las novedades que surgen.

Considera que el principal reto al que se enfrentan es «la innovación». «Hemos pasado de la cirugía abierta a la laparoscópica y ahora nos estamos enfrentando a la robótica», señala y vaticina: «En el futuro próximo nacerán cirujanos que se hayan formado directamente en cirugía robótica». Le ve un beneficio «claro» que compensa su coste. «Lo tiene, es muchísimo y tendrá más en el futuro», defiende y recuerda que, cuando se trataba de introducir la laparoscopia (la técnica convencional hoy en día), «se decía exactamente lo mismo». Asegura que son operaciones «todavía más precisas, menos invasivas, con recuperación más rápida, menor estancia hospitalaria..».

Como solo hay un robot compartido entre cinco servicios tienen que priorizar los casos más complejos, los tumores más avanzados. Sobre todo, en los rectales, «que son los más complejos de abordar y en los que el robot tiene una ventaja muy evidente con respecto a la laparoscopia».

Entre los retos incluye la cirugía guiada por imagen, la integración de las imágenes en el robot y la inteligencia artificial . En el Álvaro Cunqueiro la están utilizando en investigación y para la reconstrucción de órganos con imágenes.