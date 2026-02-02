Cuenta atrás para la nueva piscina natural hacia la ría de Vigo que coronará la regeneración de la playa de A Punta en Teis

El Concello de Vigo activa una de las actuaciones más revolucionarias para el litoral de la ría. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, confirmó este lunes el proyecto avanzado por FARO para una de las playas urbanas más queridas en la urbe, cuyo disfrute «será para Teis y para Vigo». Después de años sufriendo pérdida de arena y accesos colapsados al ser un auténtico embudo, A Punta contará con un ambicioso plan de renovación de más de 4 millones de euros a cargo del gobierno municipal.

En Praza do Rei ya se han iniciado los trámites para un estudio técnico «con el fin de diagnosticar el estado morfodinámico de la playa y analizar la viabilidad de distintas soluciones de regeneración», explican. Como guinda a esta intervención destaca la creación de una «piscina natural» que amortigüe el oleaje en la parte más exterior de la playa, ubicada junto al almacén del Club de Remo Virxe da Guía. «Es la regeneración de la playa, una piscina en el mar además de un paseo y nuevos accesos al arenal», resume el alcalde, Abel Caballero, sobre la iniciativa.

Vista de la escollera de la playa de A Punta, con el Club de Remo Virxe da Guía, donde se propone una piscina natural / Marta G. Brea

La propuesta dibuja un dique-piscina desde la actual escollera, sirviendo así de envolvente hacia la parte interior de la playa. En ella habría rampas de acceso y todo un anillo exterior que delimitaría la pila con agua de la propia ría. «Con este proyecto, el Concello reafirma su compromiso con la recuperación del litoral, la mejora de la calidad de vida en los barrios y la puesta en valor de los espacios costeros como elementos clave del paisaje urbano y uso social de la ciudad», reivindican desde Praza do Rei.

La estructura seguiría el modelo de la plataforma de baño de O Parrote inaugurada este invierno en A Coruña con dos módulos flotantes. La instalación fue anunciada por Alberto Núñez Feijóo en su despedida como presidente autonómico y en ella la Xunta invirtió 2,5 millones de euros. Esta estructura flotante sería la última fase de un plan de regeneración que ya ha sido enviado a la Dirección General de la Costa y el Mar para sus primeros pasos.

Humanización en 2026

En ellos contempla la humanización de espacios en el tramo final de Doutor Corbal actuando sobre 324 metros cuadrados. En ellos se pavimentará la zona generando una senda ciclopeatonal ajardinada. El presupuesto de 40.072 euros incluye una pasarela nueva para salvar el desnivel hasta el arenal, un hormigonado para la rampa ya existente y una reparación en el lateral de la misma. Estas actuaciones, «dada su escasa incidencia ambiental», no requerirán de ningún tipo de Evaluación Ambiental según la legislación vigente. Es por ello que su ejecución está prevista para este mismo año 2026.

Esta primera fase entraría dentro de las competencias del propio Concello al reparar los accesos de la playa, recuperar las zonas degradadas del paseo o responder a las necesidades más urgentes de los vecinos de la zona. La pérdida de arena de esta playa ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por los mismos. Es por ello que «a medio y largo plazo se plantea una intervención más ambiciosa y transformadora» que combine al mismo tiempo proteger al arenal y generar espacios ciudadanos.