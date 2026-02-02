Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos Turísticos GaliciaAsesinato machista en MosSentencia europea AP-9Viviendas Sareb VigoTemporal en GaliciaTransplante de caraGrammy 2026
instagramlinkedin

El Concello mantiene activos los dispositivos contra las inundaciones en Vigo

Policía Local, Bomberos y Medio Ambiente refuerzan la vigilancia mientras continúan la lluvia y el viento

Vista del río Lagares a punto de desbordar a su paso por la avenida de Citroën.

Vista del río Lagares a punto de desbordar a su paso por la avenida de Citroën. / ALBA VILLAR

R. V.

El gobierno local mantiene operativos los dispositivos de prevención y respuesta ante posibles inundaciones mientras continúan los temporales de lluvia y viento. El alcalde aseguró que, por el momento, la ciudad “va aguantando bien”, aunque el Concello permanece vigilante ante la evolución meteorológica y los puntos más sensibles del municipio.

El operativo se coordina con Policía Local y Bomberos, con dispositivos de atención listos para actuar en caso de incidencias. Este mismo día volvió a reunirse el CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa Municipal) para hacer seguimiento de la situación y ajustar los recursos en función de las previsiones y de los incidentes registrados.

Noticias relacionadas y más

En paralelo, el departamento de Medio Ambiente realizó trabajos para desatascar la Ponte de Muíño, dentro de las tareas de mantenimiento y prevención en zonas donde suelen acumularse arrastres y residuos con episodios de lluvia intensa. La jornada dejó, además, una inundación en el entorno de la Ponte Romana, una de las incidencias contabilizadas mientras se mantiene el dispositivo de control.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
  2. La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
  3. Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
  4. La inteligencia artificial obliga a los profesores a volver a las aulas
  5. La RFEF niega poder incluir a Vigo entre las sedes mundialistas: 'Es un procedimiento cerrado
  6. Los científicos desvelan el origen de la «plaga» de pulpo en el sur de Inglaterra
  7. Abel Caballero, sobre la vivienda: «La solución inmediata para bajar los precios de la vivienda es poner en el mercado los pisos vacíos: hay 12.000»
  8. Abel Caballero, alcalde de Vigo: «Ampliaremos Balaídos, sea sede del Mundial o no; el Celta lo necesita»

El Concello mantiene activos los dispositivos contra las inundaciones en Vigo

El Concello mantiene activos los dispositivos contra las inundaciones en Vigo

Bruselas marca el camino para rescatar la AP-9 con una sentencia pionera

Bruselas marca el camino para rescatar la AP-9 con una sentencia pionera

¿Qué es el virus respiratorio sincitial que está relevando a la gripe en los ingresos?

Separados pero con buena relación: de pasear al perro a quedar para comer en su casa de Mos el mismo día que la apuñaló

Separados pero con buena relación: de pasear al perro a quedar para comer en su casa de Mos el mismo día que la apuñaló

Ultimátum de la Xunta al Gobierno: si en un mes no le envía la documentación del caso de la AP-9 acudirá al juzgado

Ultimátum de la Xunta al Gobierno: si en un mes no le envía la documentación del caso de la AP-9 acudirá al juzgado

La campaña turística de Vigo en Fitur supera los 1,67 millones de visualizaciones en redes sociales

La campaña turística de Vigo en Fitur supera los 1,67 millones de visualizaciones en redes sociales

Zona Náutico lanza su campaña de San Valentín: estos son los sorteos

Cuenta atrás para la nueva piscina natural hacia la ría de Vigo que coronará la regeneración de la playa de A Punta en Teis

Cuenta atrás para la nueva piscina natural hacia la ría de Vigo que coronará la regeneración de la playa de A Punta en Teis
Tracking Pixel Contents