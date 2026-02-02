El Concello mantiene activos los dispositivos contra las inundaciones en Vigo
Policía Local, Bomberos y Medio Ambiente refuerzan la vigilancia mientras continúan la lluvia y el viento
El gobierno local mantiene operativos los dispositivos de prevención y respuesta ante posibles inundaciones mientras continúan los temporales de lluvia y viento. El alcalde aseguró que, por el momento, la ciudad “va aguantando bien”, aunque el Concello permanece vigilante ante la evolución meteorológica y los puntos más sensibles del municipio.
El operativo se coordina con Policía Local y Bomberos, con dispositivos de atención listos para actuar en caso de incidencias. Este mismo día volvió a reunirse el CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa Municipal) para hacer seguimiento de la situación y ajustar los recursos en función de las previsiones y de los incidentes registrados.
En paralelo, el departamento de Medio Ambiente realizó trabajos para desatascar la Ponte de Muíño, dentro de las tareas de mantenimiento y prevención en zonas donde suelen acumularse arrastres y residuos con episodios de lluvia intensa. La jornada dejó, además, una inundación en el entorno de la Ponte Romana, una de las incidencias contabilizadas mientras se mantiene el dispositivo de control.
