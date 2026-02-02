El «colapso» para empadronarse en Vigo irrita al BNG
Los nacionalistas urgen refuerzos «inmediatos» en el servicio y critican las medidas «inútiles» del gobierno local
Enfado mayúsculo del BNG de Vigo tras constatar «ringleiras eternas e colapso» en la lonja del Concello para utilizar el servicio de Padrón, motivo por el que urgen al gobierno local refuerzos «inmediatos» en la oficina, criticando que las medidas adoptadas en los últimos meses «se teñen demostrado insuficientes ou directamente inútiles».
El portavoz nacionalista en el Concello, Xabier Pérez Igrexas, recuerda que «estamos ante xestións imprescindíbeis para a tramitación dalgunas axudas públicas, prestacións ou acceder a dereitos básicos», censurando que las situaciones vividas en el consistorio «non son puntuais, senón que se repiten día tras día».
El BNG advierte también de que la falta de medios en el servicio de Estadística está provocando retrasos de hasta seis meses en la gestión de solicitudes electrónicas relativas al Padrón. Por ello, Igrexas recordó que hay más de 250 plazas de personal en el Concello sin cubrir.
