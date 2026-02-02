Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos Turísticos GaliciaAsesinato machista en MosSentencia europea AP-9Viviendas Sareb VigoTemporal en GaliciaTransplante de caraGrammy 2026
instagramlinkedin

La campaña turística de Vigo en Fitur supera los 1,67 millones de visualizaciones en redes sociales

El vídeo de “Vigo, un Nadal de 365 días” mejora los datos de 2025 y multiplica los de 2024

Cartel promocional de Vigo en Fitur

Cartel promocional de Vigo en Fitur / FDV

R. V.

La campaña de promoción turística de Vigo presentada en Fitur mantiene, según el Concello, una tendencia al alza en redes sociales. El alcalde, Abel Caballero, informó este lunes de que la acción “Vigo, un Nadal de 365 días”, junto con el vídeo de atractivos de la ciudad proyectado en la feria madrileña el pasado 22 de enero, acumula 1.674.200 visualizaciones en las principales plataformas.

De ese total, el regidor detalló el reparto por canales: 661.932 reproducciones en Instagram, 473.500 en TikTok, 328.768 en Facebook y 210.000 en YouTube. Los datos corresponden, indicó, a los perfiles en redes sociales del propio alcalde, de Nadal de Vigo y de Turismo.

Noticias relacionadas y más

El balance, siempre según las cifras ofrecidas por el Concello, mejora los resultados de ediciones anteriores: en Fitur 2025 se contabilizaron 1.559.913 visualizaciones, mientras que en 2024 la campaña alcanzó 508.232. Caballero subrayó el “interés constatado” por Vigo a partir de la evolución de estas métricas en redes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
  2. Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
  3. La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
  4. La inteligencia artificial obliga a los profesores a volver a las aulas
  5. Los científicos desvelan el origen de la «plaga» de pulpo en el sur de Inglaterra
  6. Abel Caballero, sobre la vivienda: «La solución inmediata para bajar los precios de la vivienda es poner en el mercado los pisos vacíos: hay 12.000»
  7. Abel Caballero, alcalde de Vigo: «Ampliaremos Balaídos, sea sede del Mundial o no; el Celta lo necesita»
  8. La RFEF niega poder incluir a Vigo entre las sedes mundialistas: 'Es un procedimiento cerrado

La campaña turística de Vigo en Fitur supera los 1,67 millones de visualizaciones en redes sociales

La campaña turística de Vigo en Fitur supera los 1,67 millones de visualizaciones en redes sociales

Separados pero con buena relación: de pasear al perro a quedar para comer en su casa de Mos el día que la apuñaló

Separados pero con buena relación: de pasear al perro a quedar para comer en su casa de Mos el día que la apuñaló

Zona Náutico lanza su campaña de San Valentín: estos son los sorteos

Cuenta atrás para la nueva piscina natural hacia la ría de Vigo que coronará la regeneración de la playa de A Punta en Teis

Cuenta atrás para la nueva piscina natural hacia la ría de Vigo que coronará la regeneración de la playa de A Punta en Teis

Detenido en Vigo por simular que había sido víctima de una paliza para cobrar una prestación del banco

Un sobresaliente en la atención oncohematológica del Cunqueiro

El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna

El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna

Así se despidió la Autoridad Portuaria de Vigo de una trabajadora tras 40 años de servicio

Así se despidió la Autoridad Portuaria de Vigo de una trabajadora tras 40 años de servicio
Tracking Pixel Contents