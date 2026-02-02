La campaña turística de Vigo en Fitur supera los 1,67 millones de visualizaciones en redes sociales

La campaña de promoción turística de Vigo presentada en Fitur mantiene, según el Concello, una tendencia al alza en redes sociales. El alcalde, Abel Caballero, informó este lunes de que la acción “Vigo, un Nadal de 365 días”, junto con el vídeo de atractivos de la ciudad proyectado en la feria madrileña el pasado 22 de enero, acumula 1.674.200 visualizaciones en las principales plataformas.

De ese total, el regidor detalló el reparto por canales: 661.932 reproducciones en Instagram, 473.500 en TikTok, 328.768 en Facebook y 210.000 en YouTube. Los datos corresponden, indicó, a los perfiles en redes sociales del propio alcalde, de Nadal de Vigo y de Turismo.

El balance, siempre según las cifras ofrecidas por el Concello, mejora los resultados de ediciones anteriores: en Fitur 2025 se contabilizaron 1.559.913 visualizaciones, mientras que en 2024 la campaña alcanzó 508.232. Caballero subrayó el “interés constatado” por Vigo a partir de la evolución de estas métricas en redes.