Aluvión de dudas con el mayor contrato de la historia de Vigo: índice de absentismo, jornadas laborales, estudios de demanda...

El concurso convocado el pasado mes de diciembre por el Concello de Vigo para renovar el servicio de transporte urbano está generando una enorme expectación y todo hace indicar que será máxima la competitividad por el contrato, a la altura de su presupuesto, 468 millones de euros, el mayor importe jamás licitado por la administración local en su historia. Por el momento, a la espera de conocer la relación de licitadores a principios de marzo, está sucediendo algo inaudito en un procedimiento de estas características, el haber recibido ya más de un centenar de preguntas relativas al expediente publicado en el portal de contratación del Concello.

La legislación establece la posibilidad de lanzar consultas previas durante el plazo de recepción de ofertas para garantizar una total transparencia y que los potenciales adjudicatarios puedan disponer de toda la información necesaria para preparar sus propuestas, siendo habitual tramitar un pequeño listado de interrogantes, pero nunca de la magnitud de lo que está sucediendo con el concurso del transporte urbano vigués. A mediodía de este lunes, se habían presentado un total de 123 cuestiones para que el Concello les diese una respuesta, la gran mayoría colgadas en el portal de contratación durante la mañana.

¿Y qué quieren saber las posibles empresas interesadas en hacerse con las riendas de los autobuses vigueses? Pues cuestiones de muy diversa índole, aunque hay una gran parte que buscan ir más allá de los pliegos publicados para tener claro, por ejemplo, cuáles son los estudios de demanda del servicio para tener claro a qué condiciones se pueden enfrentar de hacerse con el contrato, así como los posibles picos de clientela en los que sea necesario plantear refuerzos en las líneas o en las frecuencias.

Otras muchas cuestiones se centran, por su parte, en el apartado laboral, pidiendo detalles sobre el convenio que tiene firmada la concesionaria actual con los empleados, la lista de trabajadores, sus condiciones, índice de absentismo o incluso la existencia de posibles procesos de litigio laboral. En esta línea, la información solicitada busca conocer, entre otras cosas, cuál es el calendario o el sistema de turnos que se utiliza en la actualidad.

Las instalaciones para aparcar los vehículos, en la carretera de Camposancos, generan también varias dudas en el procedimiento, como si disponen de cargadores para vehículos eléctricos, dado que en el pliego se establece entre las principales a inversiones a acometer la compra de nuevos autobuses y las dudas sobre el tipo de vehículo que debe adquirirse. En este sentido, otras preguntas formuladas cuestionan cuál es la regulación para instalar publicidad.

Mientras, otra larga lista de cuestiones se centran en la PassVigo y en su futuro formato digital, ya que los pliegos establecen la necesidad de acometer una migración tecnológica que permita disponer de la tarjeta de descuento en el teléfono móvil. Así, las empresas que prevén postularse al concurso piden más información sobre plazos y software a utilizar.

La retahíla de cuestiones todavía está a la espera de recibir contestación por parte del Concello, que ya advierte en una primera respuesta que empezará a ofrecer información a partir de esta semana. Los funcionarios tienen mucho trabajo por delante.