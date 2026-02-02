Acelerón a una obra estratégica en el Puerto de Vigo para potenciar la actividad de la terminal de Bouzas

El Puerto de Vigo acelera para estar en disposición de activar una obra «gigantesca» en Bouzas con la construcción de un segundo silo de almacenamiento de vehículos que permita a la terminal mantener la progresión de los tráficos y conseguir que el liderazgo no sea puntual, como ya ocurrió por ejemplo el pasado mes de diciembre, sino a lo largo de todo el año situándose por delante de Barcelona como el Puerto en el que más coches se mueven.

Los técnicos de la Autoridad Portuaria acaban de hacer público el informe que analizaba las tres propuestas económicas consideradas «temerarias» por sus bajas desproporcionadas, determinando que las justificaciones aportadas por las empresas no eran convincentes y que procede su exclusión del concurso, lo que deja el camino expedito para proceder a la adjudicación del contrato a la UTE formada por Acciona, Extraco y Prace, que salvo giro de última hora en forma de recurso se hará con el contrato y percibirá más de 45 millones (IVA incluido) por la actuación. Su propuesta para acometer la obra ha obtenido, además, la segunda puntuación más elevada en el apartado técnico entre las 15 ofertas enviadas al Puerto.

Con un plazo de ejecución de 14 meses previsto en los pliegos del concurso desde el arranque de los trabajos (quedan aún pendientes varios trámites burocráticos para firmar el contrato), el principal objetivo de esta obra es ganar espacios para el almacenamiento de vehículos en una zona «al límite de su capacidad» y, al no considerarse oportuno nuevos rellenos, la solución es crecer en vertical ante las buenas perspectivas de carga de trabajo. El nuevo silo se ubicará en la parcela contigua al ya existente y estará algo más próximo a las rampas de carga de los muelles.

La documentación elaborada para la obra recoge que el nuevo elemento ocupará una superficie total de 19.320 metros cuadrados y permitirá almacenar alrededor de 4.000 vehículos. Para ello, tendrá cerca de 13 metros de altura, una longitud de 168 y un ancho de 115. La infraestructura deberá incorporar también una cubierta resistente que contemple la posibilidad de montar una planta fotovoltaica en cubierta en línea con dos de las líneas maestras del Puerto, los objetivos de descarbonización y medioambientales. El proyecto establece, también, que el impacto visual «debe ser mínimo» desde cualquier perspectiva.

Resuelto el proceso de adjudicación, queda ahora por cerrar la hoja de ruta para acometer la actuación para interferir lo menos posible en la actividad diaria de la terminal de Bouzas. La Autoridad Portuaria maneja dos escenarios, dividirla en dos fases para abrir parcialmente una de las zonas del nuevo silo a los seis meses o unificar el proyecto intentando exprimir plazos aunque se puedan producir «picos de saturación» por falta de espacios. La decisión se abordará con las empresas adjudicatarias y Stellantis, principal operador del muelle.