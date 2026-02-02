El 13,5% de los alumnos de la UVigo se encuentran en proceso de crear su propio negocio

El 13,47% de los alumnos de la Universidad de Vigo se encuentran en proceso de creación de su propio negocio y el 5,7% ya lo puso en marcha. El 7,3% manifiesta intención de convertirse en emprendedora o emprendedor al acabar sus estudios, porcentaje que se duplica hasta el 15,9% cuando se considera el horizonte temporal de cinco años tras la graduación.

Son algunos de los datos recogidos en el Informe GUESS 23/24, realizado, con apoyo del Consello Social por las profesoras de la UVigo Mª Isabel Diéguez y Ana Gueimonde y por la directora del área de Calidade Raquel Gandón. La iniciativa forma parte del proyecto internacional Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey (GUESSS), en el que la UVigo ha participado con la elaboración de informes propios en las tres últimas ediciones.

En esta ocasión, el análisis se realizó a partir de las respuestas de 3.192 estudantes de grado y posgrado, lo que representa al 16% de matriculados en el curso 2023-2024. «Os resultados do estudo amosan que o emprendemento na UVigo presenta unha base sólida de interese e potencial de crecemento, tanto nas fases iniciais como nos proxectos xa consolidados. O conxunto de evidencias revela un ecosistema universitario en expansión, caracterizado pola diversidade de perfís, a creatividade e certo equilibrio de xénero entre as persoas emprendedoras”, apuntan las autoras.

El emprendimiento se concentra en las ramas de Ciencias Sociais y Jurídicas (42,4%) y en Ingeniería (28,3%), mientras que Ciencias (5,9%) y Ciencias de la Salud (5,2%) presentan una menor presencia. En cuanto a la finalidad de los proyectos, el 41,6% pretende que el negocio se convierta en su ocupación principal al acabar los estudios; un 20,8% prevé compatibilizarlo con otras actividades y un 37,5% aún no lo tiene decidido.

El 61,8% de los proyectos corresponden a iniciativas individuales de autoempleo, un 26,6% cuenta con un socio y un 11,6% con dos o más personas asociadas.