Vigo cierra el enero más lluvioso de la década y se enfrenta a otra semana bajo alerta

Vigo completó el mes con casi pleno de precipitaciones. Llovió durante 28 días y las estaciones de la ciudad registraron unas cifras difíciles de igualar. La comunidad está sumida en un tren de borrascas que parece que se va a convertir en lo habitual hasta nuevo aviso. Todavía no hay una predicción en el horizonte que anuncie un cambio.

Ayer el tiempo fue bueno durante la mayor parte del día. La festividad de San Blas se pudo celebrar a lo grande y hoy también contó con algo de tregua para los pasacalles. Un oasis en el desierto. Por la tarde ya volvió la climatología adversa y mañana Meteogalicia tiene activado un aviso amarillo por acumulados que podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en doce horas, además de episodios de lluvias intensas y fuertes vientos.

En el mar la situación también se prevé compleja. Hasta el miércoles está activado un aviso naranja por olas y mar de viento. Por tanto, la situación para la pesca y el transporte de ría podrñian volverse a ver interrumpidas.

Según la previsión, habrá chubascos mañana, tarde y noche, con algunas horas de nubosidad. El mercurio oscilará entre 9 y 15 grados.

El más lluvioso del siglo

Vigo lleva unos meses llevándose la palma en lo que a precipitaciones se refiere. Tanto en noviembre como este enero fue la ciudad donde más agua cayó de España. 2026 arrancó sin pasar desapercibido. En la estación del campus se registraron 445 litros por metro cuadrado y solo el día 26 se acumularon hasta 120 en menos de 24 horas. En el centro, también fue una cifra elevada, de hasta 277. Fue el doble que en 2024.

Las estaciones contabilizaron la marca más elevada de la década para el primer mes del año y también destaca la duración en el tiempo de los frentes y borrascas, de 28 días.