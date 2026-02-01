Este será el lugar donde se ubicará la estatua de Iago Aspas

Iago Aspas tendrá su propia estatua en Balaídos, al igual que grandes leyendas del fútbol como Johan Cruyff en el Camp Nou o Bobby Charlton en Old Trafford. El alcalde de Vigo asegura que el Concello ha iniciado ya el proceso administrativo para hacerla. Y la ubicación ya está decidida. Estará concretamente donde se encuentra actualmente el photocall con las letras que forman la palabra Balaídos, en los alrededores del estadio.

«Creo que es el sitio perfecto y a Iago le parece bien. Se lo merece. Es una persona muy importante en la ciudad y quiero que todo el mundo entienda lo importante que es tener una dedicación deportiva y profesional de estas características», apunta Caballero.