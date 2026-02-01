La RFEF niega poder incluir a Vigo entre las sedes mundialistas: "Es un procedimiento cerrado"

El culebrón de la posible inclusión de Balaídos como sede del mundial de 2030, que se celebrará en España, Portugal, Marruecos y Sudamérica, parece no tener fin. En una carta remitida al alcalde, Abel Caballero, que reclamaba la inclusión de Vigo, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) alega que «el proceso de elaboración de la candidatura culminó hace meses con la presentación oficial del correspondiente dosier ante la FIFA, lo que nos imposibilita modificar o sustituir las sedes incluidas en la propuesta remitida». La RFEF va más allá y expone que se trata de un «procedimiento reglado, cerrado y común a todas las federaciones anfitrionas».

No obstante, en la carta remitida enviada hace dos semanas a Abel Caballero, la RFEF deja en manos de la FIFA la posibilidad de incluir a Vigo en la fase final del proceso de selección de sedes, exponiendo que será el organismo internacional el que tome la decisión definitiva sobre este proceso. El alcalde rechaza esta postura, entendiendo que tiene que ser la Federación la que intervenga para incluir a Balaídos.

«Con esa carta, me temo lo peor, porque la FIFA no sabe qué ciudades quieren albergar partidos del mundial y cuáles no. Rueda ya dijo claramente que en Galicia solo una, A Coruña, pero Vigo de ningún modo. Y es lo que están aplicando. Quien apeó a Vigo del Mundial fueron Rueda y Louzán», insistía Caballero a FARO en la entrevista publicada ayer domingo. Para Caballero, la ausencia de Vigo en la lista siempre fue una cuestión política, y entiende que son el PP y la Xunta los que están detrás de esta decisión.

La polémica desatada hace ya casi un año. Por aquel entonces se supo que el estadio vigués cerraba la lista de las sedes propuestas para el Mundial, con un total de 10,2004 puntos, por encima de Anoeta, con 10,1226. Sin embargo, el equipo evaluador de la Real Federación Española de Fútbol modificó 48 horas después ese documento, otorgando a los donostiarras mayor puntuación que a Balaídos: 10,6026. Vigo pasaba a ocupar la posición número 12 del listado, y por lo tanto, a verse excluida de las sedes mundialistas.

Más allá de eso, hay que recordar que hace unos meses Málaga se cayó de la lista tras la renuncia del Ayuntamiento a remodelar La Rosaleda por el daño económico que iba a suponer para el Málaga CF jugar dos temporadas fuera de su estadio. Esta situación provocó que la lista de nombres enviados a la FIFA se quedara en diez, pese a que España tiene adjudicadas once sedes para albergar partidos del Mundial de 2030. Y no se descarta que se caiga alguna más de esa lista por los mismos motivos que La Rosaleda. La RFEF, sin embargo, no sustituyó a Málaga por ninguna otra ciudad.

¿A los tribunales?

El alcalde de Vigo no descarta la posibilidad de ir a los tribunales si finalmente no se desbloquea la situación y Balaídos acaba por acoger algún partido del mundial. Caballero entiende que Vigo objetivamente logró la puntuación necesaria para ser sede del mundial pero ese cambio en el documento que él entiende que fue injustificado a las pocas horas provocaba que la ciudad olívica quedase excluida.

Paralelamente, el Concello continúa con las obras previstas en Balaídos para adecuar el estadio a los requisitos necesarios exigidos por la FIFA para albergar partidos del Mundial 2030.