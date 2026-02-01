El Puerto reorganiza espacios en Guixar y refuerza la terminal de contenedores

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Vigo (APV) del pasado viernes dio un nuevo impulso a la reordenación de espacios en el entorno de Guixar, una estrategia que viene desarrollando en los últimos años para optimizar superficies vinculadas a la actividad logística. En esa línea, aprobó tres autorizaciones de transmisión a favor de Termavi, actual concesionaria de la Terminal de Contenedores, incorporando a su ámbito una nave y terrenos anexos en el muelle del Arenal.

En concreto, la operación incluye una nave que hasta ahora ocupaba Almacenes Pérez Noroeste, S.L. (Alpenor) en la tercera alineación del muelle del Arenal, además de una superficie de 753 metros cuadrados destinada a depósito y almacenamiento de mercancía contenerizada y otros 300 metros cuadrados que se utilizaban para actividades complementarias ligadas a la nave. Desde la APV se enmarca la decisión en el proceso de reorganización de espacios en Guixar y se valora como una medida “muy importante” para el futuro de la Terminal de Contenedores.

Aluminio

El Consejo también abordó, en este mismo contexto de aprovechamiento del suelo portuario, un paso más en la tramitación de la concesión administrativa a Access World, que aspira a ocupar unos 5.000 metros cuadrados en el Muelle Transversal. El destino previsto es el almacenamiento de metales, principalmente aluminio, con un volumen de movimiento estimado de 30.000 toneladas el primer año, 35.000 el segundo y 40.000 el tercero.

Una vez superado el trámite legal de competencia de proyectos, la Autoridad Portuaria prevé otorgar la concesión en próximas reuniones del Consejo.