El Gobierno considera que «no procede» el rescate de la AP-9

El Gobierno central defendió este jueves que la concesión de la autopista AP-9 continúa en vigor y que, en consecuencia, no procede su rescate, tras una pregunta formulada por senadores gallegos del PP sobre la posibilidad de poner fin a la explotación privada de la vía y a sus peajes.

El Ejecutivo sostiene que el contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación de la vía sigue vigente, pese a las peticiones de los populares para poner fin tanto a la concesión —prorrogada en varias ocasiones por distintos gobiernos— como a unos peajes que califican de «elevados».

En un audio remitido a los medios, el senador del PP José Manuel Balseiro cifró en 2.356 millones de euros el coste del rescate de la autopista, según un informe de la Xunta, y subrayó que esa cantidad «equivale prácticamente» al importe que el Ministerio asumirá en bonificaciones hasta el final de la concesión, fijado en 2048. A su juicio, «continúa el bloqueo de Sánchez a una demanda histórica de Galicia».

La última prórroga de la concesión de la AP-9, otorgada durante el Gobierno de José María Aznar, motivó que en julio de 2025 la Comisión Europea remitiera un ultimátum al Ejecutivo español para corregir las irregularidades detectadas en la ampliación de las concesiones de las autopistas AP-66 y AP-9.

El Gobierno recuerda ahora que en septiembre remitió a Bruselas una respuesta «amplia», con las «aclaraciones precisas» y la información solicitada. No obstante, ante otra pregunta del PPdeG, el Ejecutivo de Pedro Sánchez señala que el procedimiento de infracción aún no concluye y que, por este motivo, la información relativa al mismo está sujeta a confidencialidad.

Los populares denuncian esta situación como una «falta de transparencia» y recuerdan que PSdeG, PPdeG y BNG votan a favor en el Parlamento de Galicia de solicitar toda la documentación del expediente abierto por la Comisión Europea y de las comunicaciones mantenidas con este fin.